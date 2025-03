Pierdavide Carone, chi è il vincitore di Ora o mai più: la scuola di Amici, l'amicizia con Lucio Dalla, l'Eurovision Song Contest Chi è il bravissimo cantante che ha trionfato nello show di Rai 1 condotto da Marco Liorni e cosa è successo nella puntata finale.

Sabato 1 marzo 2025 è andata in onda la finale di "Ora o mai più", il programma di Raiuno condotto da Marco Liorni che mette al centro dello show cantanti un tempo sulla cresta dell’onda e ora lontani dalla luce della ribalta. Al termine di una lunga serata di esibizioni, è stato proclamato il vincitore, Pierdavide Carone. Scopriamo di più su di lui e com’è andata la finale di Ora o mai più.

Ora o mai più, trionfa Pierdavide Carone: il recap della finale

La vittoria finale di Pierdavide Carone a Ora o mai più, a conclusione di una serata di musica e spettacolo sembrava scontata. Nelle scorse puntate il cantautore aveva convinto sia la giuria che il pubblico da casa finendo per dominare la classifica generale. Ad inizio della puntata Pierdavide Carone ha conquistato pubblico e giuria con il suo inedito "Non ce l’ho con te". Un brano intimo, emozionante che lo ha portato in vetta alla classifica generale.

L’ex allievo di Amici si è giocato la finalissima con Matteo Amantia, frontman degli Sugarfree. Bellissimo ed emozionante il momento in cui Carone ha omaggiato Lucio Dalla con il brano "La notte dei miracoli": "Proprio oggi Lucio ci lasciava, è per me la chiusura di un cerchio", ha dichiarato l’artista tra gli applausi del pubblico.

Chi è Pierdavide Carone, vincitore di Ora o mai più: carriera e vita privata

Nato a Roma il 30 giugno 1988 e cresciuto a Palagianello, in provincia di Taranto, Pierdavide Carone ha iniziato ad appassionarsi alla musica da giovane, suonando prima nella rock band "Whiskey & Cedro" e successivamente nei "Terraross". Dopo aver abbandonato la band, la sua carriera ha preso il volo grazie alla partecipazione ad Amici, il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, nella quale si è classificato terzo vincendo il premio della critica. Nel corso del programma, Carone scrisse "Per tutte le volte che…", brano con cui Valerio Scanu trionfò al Festival di Sanremo. Nel 2012 Carone ha calcato il palco dell’Ariston insieme a Lucio Dalla con il brano "Nanì" classificandosi quinto. A distanza di 12 giorni, Lucio Dalla scomparve a causa di un infarto. Il cantante, che ha raccontato di essere rimasto segnato dalla sua scomparsa, ha deciso di rimettersi in gioco nel programma Ora o mai più. Dopo questa avventura televisiva, Carone gareggerà per il San Marino Song Contest il prossimo 8 marzo a Basilea per rappresentare il Titano all’Eurovision 2025.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Pierdavide Carone ha avuto una storia d’amore quando era nella scuola di Amici con la ballerina Grazia Striano. Dopo quattro anni di relazione, hanno deciso di separarsi. Attualmente sappiamo che Carone è fidanzato. A svelarlo è stato lui in una clip di una delle puntate di Ora o mai più quando ridendo ha confidato che la fidanzata faceva il tifo per Matteo Amantia degli Sugarfree.

