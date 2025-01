'Pooh: Noi Amici X Sempre', il concerto-evento a Venezia con ospiti da urlo: chi ci sarà La band regalerà uno spettacolo unico al pubblico del piccolo schermo: sul palco anche Michelle Hunziker, Patty Pravo e Il Volo.

I Pooh sono la band che in assoluto ha venduto più di tutte con oltre 100 milioni di dischi. Un vero record tutto made in Italy. Per la prima volta dalla splendida cornice di piazza San Marco a Venezia il gruppo si esibirà in un concerto che sarà tramesso stasera in tv, 4 gennaio 2025, alle 21:40 su Canale 5. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della serata intitolata ‘Pooh: Noi Amici X Sempre’.

I Pooh in concerto, le anticipazioni di stasera (4 gennaio 2025)

Lo spettacolo offerto da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli si intitola Pooh: Noi Amici X Sempre. Per l’occasione ci sarà con loro Michelle Hunziker che ripercorrerà tutte le storie e gli aneddoti della band formatasi nel 1966 a Bologna. Stasera, sabato 4 gennaio, i Pooh si esibiranno in uno spettacolo unico nella magica atmosfera di piazza San Marco a Venezia per la prima volta. Ma non saranno da soli, a duettare con loro ci saranno Patty Pravo e la band dei due tenori e un baritono, il Volo, formata da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Sul grande e ambito palco della piazza principale veneziana ci saranno anche due amatissimi ballerini Elena D’Amario e Alessandro Cavallo. Lo spettacolo quindi regalerà musica e danza per un mix elettrizzante e coinvolgente che divertirà il pubblico di Canale 5.

La produzione è a firma della FRIENDSTV per RTI e insieme ai Pooh promette di regalare al pubblico uno spettacolo indimenticabile con brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Da sempre le canzoni della band formata da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli tengono compagnia ai fan che non hanno mai smesso di ascoltarle anche quando il gruppo si è diviso. Ricordiamo che all’inizio e per 36 lunghi anni i membri della band fissi furono a Roby Facchinetti (tastiera), Dodi Battaglia (chitarra), Red Canzian (basso) e Stefano D’Orazio (batteria e, occasionalmente, flauto). Quest’ultimo è venuto a mancare il 6 novembre del 2020 a seguito del peggioramento di alcune patologie dovuto all’insorgenza del Covid-19. L’annuncio della sua morte fu dato sui social dai componenti della band dei Pooh oltre che in diretta TV a Tale e Quale Show da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Dove e quando vedere il concerto dei Pooh

Il concerto Pooh: Noi Amici X Sempre andrà in onda stasera, sabato 4 gennaio 2025, a partire dalle 21:40 su Canale 5. La visione dell’evento sarà disponibile in streaming anche attraverso la piattaforma Mediaset Infinity sia on demand che in diretta.

