Domenica In, Mara Venier stravolge tutto (ma non va via): il nuovo co-conduttore e il consiglio di Renzo Arbore La conduttrice Rai ha ufficialmente confermato la sua presenza nella prossima stagione dello show. Ma alcuni motivi personali l'hanno spinta a rivedere il format.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Cambia Domenica In, ma resta (almeno per ora) Mara Venier. Questo è il futuro prossimo della storica trasmissione su Rai 1. A comunicarlo, dopo mesi di incertezze e supposizioni, è stata la stessa conduttrice, in un’intervista concessa di recente al Corriere. Mara ci sarà, come i vertici speravano, ma a quanto pare la formula dello show dovrebbe cambiare. Anche per alleggerire la Venier di tutti gli oneri che la sua posizione comporta. In modo tale che Mara sia (anche) in grado di occuparsi del marito Nicola Carraro, affetto da seri problemi di salute. Vediamo i dettagli qui sotto.

Domenica In, Mara Venier resta alla guida (ma cambia tutto)

Si è commossa, Mara Venier, quando lo scorso 18 maggio ha chiuso l’ennesima stagione alla guida di Domenica In. Per lei è stata un’edizione complicata, funestata dalle pessime condizioni di salute del marito Nicola Carraro. Ma a dispetto delle attese – e di quanto più volte dichiarato dalla conduttrice – oggi è arrivata la conferma in cui tutti speravano. Mara Venier sarà ancora al timone di Domenica In, almeno per un altro anno.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Il direttore Intrattenimento Day Time mi ha chiesto di rifarla", ha spiegato Mara in un’intervista al Corriere, "anche perché sarà il 50esimo anniversario del programma". Eppure il programma cambierà volto. Sarà infatti "una trasmissione corale, con una bella squadra, così che io sia anche un po’ alleggerita di tutto. Questo è quello che mi ha proposto la Rai e io sono totalmente d’accordo".

Quanto al continuo successo dello show, la stessa Venier sembra avere una (mezza) idea del perché: "Non lo so perché, credo che sia un po’ casa per tutti ormai". E infatti i risultati, a livello di share, sono stati ancora una volta ottimi: "È andata meglio dell’anno scorso, un punto in più di share avendo contro Maria De Filippi e Silvia Toffanin diventata bravissima. Due grandi competitor".

Resta da capire quale sarà il possibile partner di Mara Venier nella prossima Domenica In. Vista la personalità ‘debordante’ della conduttrice veneta, il grande pericolo è che un possibile co-conduttore sia destinato rapidamente al ruolo di comprimario. Al momento non circolano nomi, ma sembra sfumata la candidatura di Massimo Giletti che era stata ventilata nelle scorse settimane. Non è da escludere, inoltre, che la rivoluzione del prossimo anno, oltre che il format, possa riguardare anche il cambio del nome del programma, con l’addio allo storico brand ‘Domenica in’.

Le condizioni del marito di Mara Venier

Dietro il rinnovo e la rivoluzione c’è, come sottolineato da Mara, anche un punto cruciale che ha a che fare con la salute del marito. "È stato molto male", ha infatti spiegato la presentatrice, "un mese fa ha avuto una ulteriore complicazione". Ecco perché, dunque, la Venier avrà bisogno di più tempo da dedicare alla vita privata. E soprattutto a Nicola Carraro, che anche domenica scorsa ha voluto salutare con parecchia commozione: "Nicola ti amo, sei la mia vita, torneremo come prima".

"Con quella dedica", ha raccontato la zia d’Italia al Corriere, "ho voluto dirgli ‘Io sono qua, ma sono lì con te’. Sapevo che mi stava guardando. In questi mesi lui c’è sempre stato, so che mi guardava sempre. È stato molto male…ora lo aspetta una lunga convalescenza e ci vorrà un po’ di tempo per riprendersi. E io sarò al suo fianco".

Il consiglio di Renzo Arbore e i nuovi ‘compagni di viaggio’ di Mara

Tornando al nuovo ‘impianto’ di Domenica In, pare che Mara Venier abbia già ricevuto un prezioso consiglio dall’amico e collega Renzo Arbore: "Lui è il primo a dirmi: vai avanti. È lui il mio più grande fan". Ma ancora non esistono certezze assolute sulla squadra che affiancherà la conduttrice. "Vorrei una squadra un po’ come quella dei miei inizi", ha ammesso la Venier, "così si chiude un cerchio". Quanto ai nomi, l’intervistata non ha concesso scoop. "Non penso a niente adesso", ha concluso. "Ancora qualche impegno televisivo, il Premio Agnes e Padre Pio, e poi chiudo. Mi riposo e mi dedico a mio marito".

Potrebbe interessarti anche