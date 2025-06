Mara Venier conquista l'America con Domenica In e Amanda Lear: la rivelazione (clamorosa) Mara Venier diventa internazionale: la 'sua' Domenica In, in particolare un'intervista ad Amanda Lear, inserita in un documentario HBO: di cosa si tratta

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Dopo l’Italia, Mara Venier conquista l’America con Domenica In! Ebbene sì, l’amata ‘Zia’ Mara è stata apprezzata dal pubblico americano grazie a un cameo in un importante documentario di HBO. La conduttrice è infatti presente in Enigma, documentario diretto da Zackary Drucker, regista e attivista trans che, attraverso due icone di questo mondo, porta a galla storie diverse ma intrecciate di vite che hanno contribuito a plasmare la cultura e la storia trans. Ma come si è arrivati a includere la presenza di Mara Venier?

Mara Venier diventa internazionale con Domenica In: perché

Il filo conduttore che da Drucker ha portato alla conduttrice di Domenica In è Amanda Lear. Celebre attivista del mondo trans, l’artista è stata ospite nel 2018 nel programma della domenica di Rai 1, e proprio in quell’occasione ha fatto una rivelazione spiazzante: è stata lei a mettere in giro la voce secondo la quale non è nata biologicamente donna ma uomo. Una voce che si è poi diffusa a macchia d’olio, diventando un tormentone che dura ancora oggi. "Con la mia voce particolare si poteva credere che fossi un uomo e ci ho giocato. Ha funzionato, altrimenti sarei stata dimenticata", aveva spiegato Amanda a Mara Venier. E proprio questo stralcio di intervista è finito nel documentario di HBO, Enigma, portando la nostra Mara Venier al cospetto del pubblico americano.

Oltre all’intervista ad Amanda Lear e, dunque, alla sua testimonianza, il documentario si compone di interviste d’archivio ad April Ashley, scomparsa nel 2021. Insieme alle due artiste, ci saranno in Enigma anche Bambi, Dolly Van Doll e Allanah Starr. Presente, infine, anche la scrittrice, storica e artista Morgan M. Page. Enigma si prospetta un documentario di grande impatto, tanto che Variety lo ha già definito "una gemma". È stato d’altronde presentato al Sundance Film Festival e adesso è disponibile anche in streaming sulla piattaforma americana HBO.

Articolo di Anna Montesano.

