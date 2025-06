Mara Venier, il messaggio per il marito Nicola che sta male: “Noi per sempre” Mara Venier condivide un dolce scatto dedicato a Nicola Carraro, accompagnato da parole d'amore che testimoniano il loro legame in questo momento delicato.

CONDIVIDI

La stagione televisiva di Mara Venier è finita, dopo la chiusura di Domenica In (ancora in onda in modalità best of) e lo stop di Le stagioni dell’amore, il suo nuovo format del sabato che non è riuscito a conquistare il cuore degli spettatori del sabato di Rai 1. Ora la conduttrice veneta potrà finalmente riposarsi dopo un’annata resa stressante dai numerosi impegni in tv e, soprattutto, dalle condizioni di salute critiche del marito. Proprio a Nicola, Mara poco fa ha dedicato un post su Instagram tenerissimo, che dimostra il profondo affetto verso l’uomo che ha sposato nel 2006

Il messaggio di Mara Venier al marito

Pochi minuti fa, Mara Venier ha pubblicato sui suoi profili social uno scatto bellissimo che la ritrae insieme a Nicola Carraro. Probabilmente risalente a qualche anno fa, la foto mostra Mara mentre è sul punto di dare un tenero bacio al marito, che guarda fisso in camera con indosso un paio di occhiali da sole a specchio. "Noi per sempre, Love", ha scritto la conduttrice a corredo dell’immagine. Lo scatto ha rapidamente fatto il giro del web, raccogliendo centinaia di commenti di affetto: fan e amici vip hanno preso d’assalto la bacheca di Mara, consapevoli delle difficoltà che la coppia sta vivendo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le condizioni di salute di Nicola Carraro: come sta oggi

Negli ultimi mesi, Nicola Carraro è stato ricoverato più volte per problemi di salute importanti. Lo scorso dicembre ha sofferto di un serio problema respiratorio e successivamente ha dovuto affrontare un’ernia che lo ha costretto a usare la sedia a rotelle. Per questo motivo, la coppia ha deciso di mettere in vendita l’amata casa a Santo Domingo, dove si rifugiavano appena possibile. Mara ha inoltre scelto di trasferirsi da Roma a Milano per accudire Nicola, che in questo periodo ha bisogno di cure e attenzioni particolari.

"Da un po’ di mesi faccio più fatica del solito", ha confessato Mara durante un evento poche settimane fa. "Magari piango anche due minuti prima di andare in onda, ma poi arrivo in studio e loro sono sempre così affettuosi con me. Quando hai un problemone, l’emozione viene. Poi si accende quella luce rossa e io, fino alle 17:10, dimentico tutto".

Le preoccupazioni dei fan e i messaggi di sostegno

Non ci sono notizie ufficiali aggiornate sulle condizioni di salute di Nicola Carraro: è probabile che l’imprenditore stia ancora affrontando i problemi di cui si è già parlato. Dopo la dedica pubblicata da Mara su Instagram, alcuni hanno temuto un peggioramento delle sue condizioni, ma la maggior parte dei messaggi ricevuti è stata di conforto. Fan e colleghi vip hanno celebrato l’amore della coppia, esprimendo vicinanza e augurando a Nicola di riprendersi presto.

Potrebbe interessarti anche