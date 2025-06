Gigi Marzullo, futuro Rai appeso a un filo: “Sta facendo il pazzo”. E intanto Fazio resta in agguato Il conduttore di Sottovoce e Cinematografo sarebbe ai ferri corti con Viale Mazzini. Il motivo? Un possibile (ma non ancora certo) ridimensionamento in futuro. Ecco i particolari.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Fonte: RaiPlay

In attesa dell’annuncio dei Palinsesti Rai, si vocifera di un Gigi Marzullo senza freni tra i corridoi di Viale Mazzini. Lo storico conduttore, che da tempo è ospite (quasi) fisso al tavolo di Fazio sul Nove, sarebbe infatti ai ferri cortissimi con i suoi superiori. Il motivo? Pare che per la prossima stagione lo spazio di Marzullo in onda verrà limitato parecchio (ma ancora non lo sappiamo per certo). E dato che il suo contratto scadrà nel 2026, il rischio è che il presentatore resti ‘in panchina’, in pratica, per più di un anno. A meno che lui stesso non si decida a una mossa clamorosa. Vediamo di seguito tutti i particolari.

Gigi Marzullo, l’indiscrezione sullo scontro il Rai e il futuro appeso a un filo

A riportare la voce, nel ultime ore, è stato anche il sito di notizie Fanpage.it. Che ha parlato di un Gigi Marzullo letteralmente fuori di sé per quello che starebbe accadendo in Rai in questi giorni. I palinsesti del prossimo anno sono attesi per il 27 giugno prossimo, quindi i dettagli sono ormai limati. E se è vero quanto si dice su Marzullo, ciò significa una sola cosa: che lo storico conduttore Rai è tutt’altro che d’accordo con il nuovo assetto della programmazione.

In particolare, Marzullo si sarebbe fatto sentire con la Presidente del Consiglio di Amministrazione Rai, Simona Agnes. E la voce che circola è una sola, ma potentissima: "Sta facendo il pazzo". Il conduttore sarebbe adirato soprattutto per il possibile ridimensionamento di molte seconde e terze serate nella prossima stagione. Cosa che avrebbe serie ripercussioni su alcuni suoi programmi di punta.

Le opzioni di Marzullo e Fabio Fazio ‘in agguato’

Insomma, Gigi Marzullo dovrà forse scegliere di rinunciare a programmi da lui amatissimi. Come Applausi o Milleluci. Mentre starebbe chiedendo a gran voce di mantenere quantomeno la terza serata di venerdì, sabato e domenica, forse con Sottovoce e Cinematografo. Quello che resta, in ogni caso, è un contratto in scadenza solo nel 2026. Che in caso di ‘tagli’ vincolerebbe Marzullo a un’annata da separato in casa.

Sul tavolo resta però l’opzione rescissione del contratto. Contratto che Gigi potrebbe stracciare per raggiungere, chissà, l’amico Fazio sul Nove. E allora sarebbe l’ennesimo nome storico (Amadeus docet) ad abbandonare la Rai di questi anni, per dissidi squisitamente interni. Staremo a vedere cosa accadrà, una volta che i palinsesti Rai saranno ufficialmente comunicati alla stampa. Nel frattempo, il futuro del povero Marzullo resta più incerto e confuso che mai.

