Paolo Belli ricorda la malattia della moglie: "Tredici mesi di battaglia", poi le dolci parole per Milly Calucci Il cantante parla della lunga malattia della moglie Deanna, della paura vissuta e del legame con Milly Carlucci: un anno difficile che ha cambiato tutto.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Dietro il sorriso sempre acceso e la battuta pronta, Paolo Belli, volto storico di Ballando Con le Stelle, nasconde un anno complicatissimo, fatto di silenzi, preoccupazioni e scelte difficili. Un periodo che ha segnato profondamente la sua vita privata e professionale, ma che oggi può finalmente raccontare con sollievo. Ecco cosa è successo all’iconica spalla di Milly Carlucci.

Paolo Belli preoccupato per la salute della moglie

"L’ultimo anno è stato terribile. E adesso che le cose si sono risolte voglio urlare a tutti quanto sono felice". Paolo Belli non usa giri di parole parlando con il settimanale Oggi, per raccontare la paura vissuta accanto alla moglie Deanna. Lei ha affrontato un grave problema di salute, che ha richiesto tredici mesi di cure, controlli, attese e speranze.

"Mia moglie ha avuto un problema molto serio. Ha affrontato tredici mesi di battaglia esagerata e due mesi fa ci hanno detto che è tutto risolto. Mia moglie non ha mai perso forza e ironia, era lei che mi faceva coraggio. Potrei perdere il lavoro, ne soffrirei, pazienza. Ma stare senza mia moglie sarebbe come perdere una gamba, non riuscirei a camminare".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’affetto per Milly Carlucci e la forza del suo matrimonio

Paolo Belli ha voluto ringraziare anche Milly Carlucci, con cui lavora da anni a Ballando con le stelle: "Milly è il mio generale, mia moglie Deanna il generale supremo. Io lo consiglio a tutti: sposatevi. È la cosa più bella che mi sia capitata nella vita". Paolo e Deanna si sono conosciuti a 19 anni e da allora non si sono più lasciati. Hanno adottato un figlio, Vladik, e oggi sono anche nonni. "Siamo partiti che eravamo poverissimi, io avevo davvero i buchi nelle scarpe e avere costruito tutto ciò che abbiamo, dall’amore, alla casa, alla famiglia, agli amici, ci ha consolidato. Lei è come se fosse una mia gamba, se non ci fosse lei non riuscirei a essere dritto. Mia moglie Deanna è l’altra faccia della luna, l’altra faccia della mia anima. È difficile da spiegare, forse tutto questo si racchiude in una sola parola: amore".

Ballando con le stelle: nuova canzone di Paolo Belli e 40 anni di carriera

Il dolore vissuto in quest’ultimo anno è anche alla base della sua nuova canzone, Voglio tutto l’amore che c’è, in uscita il 20 giugno. Un brano che parla di amore e vita vera. Belli sarà in tour per tutta l’estate con la Big Band, e in autunno uscirà il nuovo album. Inoltre, quest’anno Paolo Belli festeggia 40 anni di carriera: "Non credo di avere un grandissimo talento, non sono uno che ha studiato tanto, ma ho lottato tanto per arrivare fino a qui. A 10 anni, sono andato a raccogliere barbabietole in un terreno del paese emiliano dove vivevo, Salvaterra, per guadagnare i soldi per comprare la mia prima pianola".

Potrebbe interessarti anche