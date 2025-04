La Volta Buona, Mara Venier fa gli auguri a Simona Ventura e confessa: “Siamo state due co**ione” La conduttrice di Domenica In è intervenuta in collegamento da Caterina Balivo per augurare buon compleanno alla collega e fare ‘pace’ una volta di più

Simona Ventura compie 60 anni e festeggia (anche) con la famiglia Rai. In collegamento con il marito Giovanni Terzi a La Volta Buona, infatti, in occasione del suo compleanno la conduttrice è stata ospite del programma Caterina Balivo, dove ha ricevuto gli auguri anche di una commossa Mara Venier. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Simona Ventura, gli auguri di Mara Venier a La Volta Buona

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Simona Ventura ha festeggiato il suo 60esimo compleanno con lo studio del talk show del pomeriggio di Rai 1. Nella puntata di oggi martedì 1° aprile, infatti, la conduttrice è stata in collegamento con il programma insieme al marito Giovanni Terzi dal loro appartamento nel cuore di Milano. Non son mancati, ovviamente, vari momenti per celebrare la carriera di Simona ripercorrendo alcuni dei momenti più iconici, dagli esordi negli anni Ottanta alla consacrazione in Rai fino a L’Isola dei Famosi (dove, secondo alcune voci, potrebbe presto fare il suo ritorno come opinionista), l’avventura a Ballando con le stelle e Citofonare Rai2.

Nel corso della puntata è intervenuta anche Mara Venier, che ha chiamato gli studi di Caterina Balivo e La Volta Buona per fare personalmente gli auguri a Simona Ventura in diretta. "Eccomi, ci sono. Auguri Simona, auguri!" ha esordito la conduttrice di Domenica In, che ha spiegato: "Ho visto prima il servizio che avete mandato… posso dire che siamo state due co**ione a non frequentarci per un po’ di anni?". Tra ‘zia Mara’ e Simona Ventura, infatti, è tornato il sereno solo da qualche anno. "lo puoi dire, lo puoi dire… e non lo facciamo più, mai più" ha promesso Simona alla collega. Quest’ultima ha voluto ringraziare anche Giovani Terzi, che ha aiutato le due a riavvicinarsi: "E voglio ringraziare Giovanni, Giovanni sa perché lo ringrazio…". Il marito di Simona Ventura ha confessato di non avere avuto dubbi: "Grazie Mara, sapevo che avrebbe fatto bene a lei e sapevo che avrebbe fatto bene a te".

Cos’è successo tra Simona Ventura e Maria Venier: l’amicizia

Mara Venier e Simona Ventura si sono conosciute negli anni Novanta, quando nacque subito una bella amicizia tra colleghe. Poi, però, un litigio portò le due ad allontanarsi fino a non parlarsi più; stando a quanto raccontato da Simona ai tempi fu "per colpa di una terza persona" (la conduttrice era impegnata con Gerò Carraro, figlio del marito di Mara, Nicola). La pace sarebbe poi stata resa ‘ufficiale’ a Domenica In: "Ci conosciamo da un po’. Siamo state molto amiche, per un periodo ci siamo allontanate. Con tutto quello che abbiamo vissuto… Quando due persone non comunicano, questo succede".

