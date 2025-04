Bruno Vespa, quanto guadagna in Rai con Porta a Porta: il cachet milionario è da capogiro Il cachet del conduttore e giornalista è milionario e, nonostante Berlusconi gli avesse proposto il doppio, lui rifiutò.

Bruno Vespa è in Rai da oltre 62 anni. Una carriera longeva e molto fortunata per il giornalista, al timone attualmente di Porta a Porta e Cinque Minuti, lo spazio di informazione che va in onda subito dopo il Tg delle 20 e prima dei pacchi di Stefano De Martino. In tutto questo tempo, il conduttore non ha mai pensato di lasciare l’azienda pubblica, nonostante le numerose offerte, non ultima quella di Mediaset: "Me lo chiese Silvio Berlusconi nell’ottobre 2021 e poi nell’ottobre 2022. Ci vedemmo a pranzo ad Arcore per il libro e lui mi disse: ‘Vieni, ti raddoppio lo stipendio’. Così, secco", raccontava Vespa a Gente, dove svelò anche la sua risposta: "Gli dissi che finché riuscivo a lavorare in Rai, sarei rimasto in Rai. Poi chissà". Al settimanale, inoltre, aveva anche parlato del suo cachet in Rai, senza troppi peli sulla lingua. Scopriamo insieme quanto guadagna.

Quanto guadagna Bruno Vespa in Rai: il cachet milionario

Intervistato da Gente, Bruno Vespa non ha avuto problemi a raccontare apertamente quanto guadagna in Rai. "Prendevo un milione all’anno, lui me ne propose due", svelò al settimanale, parlando di quando Silvio Berlusconi gli propose di passare a Mediaset, raddoppiando il suo cachet. Leggendo il Messaggero, però, la cifra percepita dal giornalista ora sarebbe più alta: "Secondo indagini condotte da siti di settore e stando a quanto dicono i bene informati, il suo cachet è molto superiore rispetto a quello di diversi suoi colleghi. Vespa, pare porti a casa circa tra 1,9 e 2,1 milioni di euro l’anno". Inoltre, a questa somma da capogiro, si dovrebbero aggiungere anche i proventi dei diritti editoriali dei suoi libri, collaborazioni per quotidiani e periodici e le ospitate in altri programmi, tutti introiti che farebbero salire i suoi guadagni ben oltre i 2 milioni l’anno. Infine, Vespa ha anche acquistato nel 2015 la Masseria Li Reni in Puglia, vicino a Taranto: un ex convento benedettino trasformato in un hotel super lusso da 14 suite e circondato dal verde, dove si produce del vino destinato alla vendita. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

