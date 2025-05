Mara Venier, nostalgia di Fazio e frecciata alla Rai: "Che Tempo Che Fa? Perso il programma più bello" Ospite al Salone del Libro di Torino, la conduttrice ha espresso il suo rammarico per il talk e Fazio replica: "Siamo felici dove siamo".

"Mi dispiace molto perché credo che la Rai abbia perso il più bel programma. E penso che il pubblico sia d’accordo con me". Così Mara Venier ha espresso il suo rammarico per il passaggio dalla Rai al canale Nove di Che Tempo Che Fa, avvenuto ormai nel 2023, e non senza polemiche. Ospite di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, nella ‘Sezione Leggerezze’ del Salone del Libro di Torino, la padrona di casa di Domenica In ha voluto commentare la scelta di CTCF di emigrare altrove, facendo un grande complimento ai due conduttori, parole che sono state accolte da un fragoroso e lungo applauso dal pubblico presente, a dimostrazione del grande affetto che gli spettatori nutrono per il talk, premiato anche dagli ascolti, nonostante il cambio rete. Dal 15 ottobre 2023, giorno in cui sul Nove andò in onda la prima puntata, Che Tempo Che Fa è cresciuto, mantenendo la sua bella fetta di affezionati incollati al teleschermo: una sfida vinta ma che non era certo scontata.

Mara Venier dispiaciuta per Che Tempo Che Fa, e Fazio replica: "Siamo felici dove siamo"

Le parole di stima e affetto di Mara Venier verso Che Tempo Che Fa, all’apertura della 37esima edizione del Salone del Libro di Torino, sono state accolte con un applauso dal pubblico presente alla rassegna, e poi commentate anche da Fabio Fazio, come ha riportato l’AdnKronos. "Noi siamo molto felici dove siamo e godiamo di una libertà assoluta che ci dà leggerezza", ha sottolineato il conduttore del talk domenicale in onda sul Nove, che ha poi aggiunto: "Ho passato 40 anni in Rai, la scuola del servizio non la dimentichi, diventa il tuo dna, che ti porti dietro, anche adesso che siamo qui".

Sono passati ormai quasi due anni dal passaggio di CTCF dalla Rai al Nove, in onda sulla rete Discovery dal 15 ottobre 2023. Un cambio che fece scalpore ma che fu commentato da Fazio così: "Non ho mai detto che mi hanno cacciato o che c’è stata una epurazione, ma diciamo che se con un contratto in scadenza nulla accade uno pensa di continuare altrove". Una scelta, quindi, calibrata e forse dettata anche da un desiderio di libertà che nel servizio pubblico pare mancasse: "L’opportunità di avere tutto nuovo non è affatto scontato, io penso che l’ingrediente per fare televisione è essere liberi – aveva sottolineato Fazio durante la presentazione dei palinsesti Nove nel 2023 -. Non significa poter dire quello che si vuole, ma l’aspetto della libertà di essere contemporanei è irrinunciabile per chi vuole continuare a fare televisione".

