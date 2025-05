Che tempo che fa è un gioiello: come è riuscito Fazio a non perdere spettatori nell'era dei podcast? Se la tv è in crisi di ascolti e in emorragia di spettatori, il conduttore ha saputo costruire negli anni una fanbase solida che lo ha seguito anche sul Nove

Dal 2003, quando Che tempo che fa debuttò su Rai 3 come programma d’informazione meteo, ne ha fatta di strada. Negli anni il talk si è rivoluzionato, inanellando un successo dietro l’altro e, perfino, cambiando rete. Nel 2023, infatti, il programma ha lasciato l’azienda pubblica per passare sul Nove con grandi soddisfazioni in termini di ascolti, e dove domenica 18 maggio 2025 andrà in onda con l’ultima puntata della stagione.

È un format che rompe con i tempi frenetici della TV generalista e crea uno spazio unico, quasi intimo, in cui l’approfondimento è protagonista, ma senza mai dimenticare gli attimi di leggerezza nello spazio più informale, quello de "Il Tavolo". Accanto a Fabio Fazio, Luciana Littizzetto è da anni la spalla perfetta: la sua satira pungente arricchisce la trasmissione con monologhi ormai diventati cult. E poi Filippa Lagerbäck, presenza elegante e costante che introduce gli ospiti con discrezione dal 2005.

