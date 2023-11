Fabio Fazio si gode gli ascolti sul Nove: “Nessuno se l’aspettava” Il conduttore si gusta le prime tre puntate da record di Che tempo che fa con numeri clamorosi: “A questo punto il nostro obiettivo è peggiorare”

C’era tanta fiducia nei confronti del nuovo "corso" di Che tempo che fa, sbarcato su Nove in seguito al clamoroso addio di Fabio Fazio alla Rai dopo 40 anni. Il programma era destinato ad attirare quantomeno la curiosità, ma è andato ben oltre le più rosee aspettative. I numeri da record delle prime tre domeniche sono la conferma di una trasmissione che funziona ancora dopo aver compiuto vent’anni lo scorso settembre, e Fabio Fazio non può che godersi questo successo. Il conduttore gongola per gli ascolti, come ha confessato lui stesso al Mattino di Padova: "Onestamente, nessuno se l’aspettava". Scopriamo cosa ha detto.

Che tempo che fa da record: Fabio Fazio si gode il successo

Dopo il clamoroso boom di ascolti dell’esordio stagionale lo scorso 15 ottobre (13% di share in simulcast e il 10,5% solo su Nove), Che tempo che fa è riuscito a migliorarsi nella seconda puntata, toccando l’11,3% di share nella prima parte e l’8,8% nella seconda de "Il Tavolo". Dati da record, con il programma che è diventato il più visto di sempre nella storia del circuito Discovery. La scorsa settimana Fabio Fazio si è confermato, totalizzando ancora più di 2 milioni di spettatori e il 10,7% di share.

Che tempo che fa si è mantenuto oltre il 10% di share, con numeri in linea (se non superiori) a quelli ottenuti in Rai nel corso dell’ultima stagione. Un vero e proprio trionfo in cui neanche lo stesso Fazio sperava: "Onestamente, nessuno se lo aspettava". Il conduttore ha spiegato al Mattino di Padova di essere andato oltre le sue aspettative: "Avendo il Nove ascolti medi intorno al 2 per cento, speravo di trainarli intorno al sei per cento. Ma siamo invece intorno agli stessi ascolti che il programma aveva in Rai". Fazio ha poi anche ironizzato: "A questo punto, il nostro obiettivo è peggiorare".

Con un format consolidato e a suon di ospiti altisonanti che solo Che tempo che fa sembra in grado di raggiungere, Fabio Fazio può dunque godersi il successo e la sua nuova vita su Nove con serenità: "Questo programma ha vent’anni, il pubblico sceglie che cosa vedere in televisione, è abituato a seguirlo e va a cercarlo con il telecomando anche se non è più in Rai. Io stesso faccio da quarant’anni la televisione, sono un personaggio che è abituato a vedere e a seguire, e questo evidentemente ha influito".

