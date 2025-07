Gabriele Corsi vs Mara Venier, resa dei conti sui social: lei svela perché ha detto no a Domenica In (e lui replica) Dopo il cambio di programma annunciato negli ultimi giorni, il rapporto tra i due conduttori sembrerebbe non essere più così idilliaco: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Dopo il caos degli ultimi giorni in merito alla conduzione della prossima stagione di Domenica In, pare che la questione sia ufficialmente arrivata alla resa dei conti. Ricapitolando, dopo l’annuncio ufficiale della co-conduzione di Mara Venier e Gabriele Corsi, quest’ultimo si sarebbe tirato indietro per "incompatibilità con altri progetti", come affermato dall’Ufficio Stampa Rai. Dopo le numerose ipotesi secondo le quali alla base di questo cambiamento vi sarebbe in realtà la preferenza di Mara Venier verso un altro partner, quest’ultima ha pubblicato sui social alcune indiscrezioni in merito alla scelta di Corsi di lasciare il progetto a causa di ‘un problema di tipo economico’. Immediata la reazione social del conduttore: ecco cosa ha scritto.

Mara Venier svela perché Gabriele Corsi ha detto no a Domenica In

Nelle ultime ore, Mara Venier ha pubblicato sui social alcune indiscrezioni secondo le quali Gabriele Corsi avrebbe deciso di lasciare la co-conduzione di Domenica In per questioni economiche. In particolare, la Venier ha postato tra le sue Instagram Stories un trafiletto de La Stampa che come titolo riportava: "Domenica In: il basso cachet dietro al No di Corsi". La storia, probabilmente pubblicata per smentire le voci secondo le quali sarebbe stata lei a non volere più Corsi in favore di un altro partner, è stata cancellata poco dopo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gabriele Corsi, la replica stizzita del conduttore a Mara Venier

Dopo la storia social pubblicata da Mara Venier, il conduttore Gabriele Corsi ha quindi deciso di intervenire una volta per tutte per fare chiarezza attraverso una nota ufficiale dell’agenzia che lo segue. "Gabriele Corsi e Domenica In: mai come questa volta i soldi non c’entrano nulla", si legge nel comunicato ufficiale.

Poi, la verità sull’improvviso cambio di programma. "La verità? Prima dei palinsesti ci è stato presentato un progetto artistico; dopo un mese quel progetto è radicalmente cambiato. Lecito per un’azienda cambiare i propri progetti, lecito per un conduttore decidere se questi sono coerenti con il proprio percorso e compatibili con altri impegni. Resta la volontà di costruire in futuro nuove occasioni di collaborazione. La realtà, quasi sempre, è molto più semplice di storie costruite ad arte con congetture e dietrologie".

Insomma, ciò che c’è veramente dietro determinate decisioni forse non lo sapremo mai con certezza. Ciò che rimane, ad oggi, è un Gabriele Corsi che non sarà co-conduttore di Domenica In e una Mara Venier che, almeno per il momento, continuerà ad avere le redini da sola. Anche se, fino alla messa in onda del prossimo autunno, tutto può ancora accadere.

Potrebbe interessarti anche