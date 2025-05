Mara Venier lascia Domenica In? La regina indiscussa degli ascolti tv svela il suo futuro in Rai Ospiti eccellenti, intrattenimento e spontaneità per accompagnare le domeniche pomeriggio degli italiani. Zia Mara giura che è l'ultima, ma sarà davvero così?

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Domenica In ci ha salutati in anticipo lo scorso 18 maggio 2025. Il people show non è solo una trasmissione, è un rito, una certezza. Da quasi 50 anni accompagna le nostre domeniche pomeriggio con interviste, risate, emozioni e grandi ospiti. Negli anni ha cambiato mille volti, ma ce n’è uno che è diventato simbolo assoluto del programma: Mara Venier. Con la sua ironia, la sua umanità, il suo modo di far sentire tutti a casa, "zia Mara" è ormai inscindibile da "Domenica In". È dal 2018 che è tornata al timone, dopo varie stagioni sparse nel tempo, e ogni anno giura che sarà l’ultima… salvo poi tornare puntualmente in video. Perché, diciamolo, senza di lei non è davvero domenica.

Ma cosa succederà dalla prossima stagione. Scopritelo nel Video! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche