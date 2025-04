Luisa Ranieri, non solo fiction: Rai1 la vuole come volto di punta. La proposta è clamorosa La nota attrice, reduce da grandissimi successi sul piccolo e grande schermo, potrebbe presto approdare in prima serata con un progetto tutto nuovo.

Luisa Ranieri è senza alcun dubbio una delle attrici italiane più belle, talentuose e versatili, in grado di passare con grazia e capacità dal dramma alla commedia, dalla profondità di ruoli importanti e difficili alla leggerezza di personaggi comici e spensierati. Dopo il successo della fiction Le indagini di Lolita Lobosco, e l’attesissima serie La Preside che la vedrà nuovamente come protagonista assoluta, pare proprio che la Rai abbia deciso di puntare ancora molto su Luisa, facendole una proposta inedita che potrebbe riportarla in prima serata su Rai1 con un progetto del tutto nuovo: scopriamo di più.

Luisa Ranieri, la Rai le apre le porte del varietà: la proposta

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare tra i corridoi di Viale Mazzini un’indiscrezione che riguarderebbe proprio i progetti futuri di Luisa Ranieri. Pare che, grazie alla sua eleganza, ai suoi successi e alle sue palesi doti attoriali, la Rai abbia intenzione di scegliere Luisa come nuovo volto di punta del sabato sera di Rai1. Il progetto, ancora in fase embrionale, che la rete ammiraglia sarebbe pronta ad offrire all’attrice, non riguarda però la fiction italiana, ma il grande mondo del varietà.

Nel dettaglio, le ultime indiscrezioni dicono che la Rai sarebbe pronta ad offrire a Luisa Ranieri un nuovo show in onda in prima serata al sabato sera. Una sorta di ritorno al più classico varietà, composto da musica, narrazione e spettacolo che si mescolano nelle giuste dosi, ospiti di spicco, racconti intimi, attualità e molto di più. L’obiettivo parrebbe proprio quello di creare un nuovo format che richiami lo spettacolo del passato e che sia in grado di mettere in evidenza il talento, la voce, la bellezza e la sintonia con il pubblico di Luisa Ranieri.

Rai1, Luisa Ranieri verso un nuovo show

Se il talento attoriale di Luisa Ranieri è ormai palese a tutti, è doveroso sottolineare che, in passato, l’attrice ha già avuto modo di mettersi in gioco anche nel mondo del varietà, affiancando nel 2005 Adriano Celentano nel rivoluzionario Rockpolitik. Avendo dunque già dimostrato di sapersi muovere anche nel traballante terreno dello show televisivo, Luisa Ranieri potrebbe effettivamente portare sul piccolo schermo qualcosa di nuovo, una freschezza che non guasta mai. Questo senza contare che Luisa rimane una delle attrici italiane più amate e seguite, un dettaglio che la Rai non tende certo a sottovalutare. Se tali indiscrezioni dovessero rivelarsi reali, molto presto potremo dunque vedere la Ranieri in nuove vesti, pronta a prendere parte a un format di respiro internazionale tra poesia, musica, storie, spettacolo e realtà. Non rimane allora che attendere qualche conferma in più.

