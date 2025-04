Il Commissario Montalbano, slitta il ritorno di Luca Zingaretti su Rai 1: è ‘colpa’ di Luisa Ranieri Non andranno in onda le repliche delle puntate previste della famosa serie tv con Luca Zingaretti: Il Commissario Montalbano cederà il posto a un'altra fiction.

Domenica 27 aprile in prima serata su Rai 1 erano previste le repliche de Il Commissario Montalbano. C’era stato poi un cambio di rotta e a essere trasmesse in replica dovevano essere le puntate di Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Adesso però c’è stato un altro cambiamento. Vanessa Scalera e le sue avventure non andranno in onda e al loro posto invece toccherà a Luisa Ranieri con Le indagini di Lolita Lobosco.

Le indagini di Lolita Lobosco in prima serata su Rai 1

Luisa Ranieri scalza quindi tutti (marito compreso, Luca Zingaretti, protagonista de Il Commissario Montalbano) e torna in onda con il più recente Le indagini di Lolita Lobosco. Una serie che ha soddisfatto le aspettative del pubblico del piccolo schermo che ha apprezzato molto sia la bravura degli attori protagonisti e non, sia le ambientazioni fantastiche di Bari e della Puglia. Dai libri gialli di Gabriella Genisi è stata tratta questa storia che mescola con sapienza il genere noir e il melodramma. Protagonisti sono i casi da risolvere per il vicequestore della polizia del capoluogo pugliese ma non solo. Nel cast oltre a Luisa Ranieri troviamo Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Giulia Fiume, Camilla Diana, Claudia Lerro, Daniela Virgilio, Donata Frisini, Francesco De Vito, Aldo Ottobrino, Maurizio Donadoni, Vincenzo De Michele, Gian Piero Rotoli, Giovanni Trombetta, Ninni Bruschetta, Mario Sgueglia, Nunzia Schiano e Lunetta Savino.

La trama della terza stagione della fiction con Luisa Ranieri

Nella trama dell’ultima stagione, la terza, de Le indagini di Lolita Lobosco la protagonista è sempre divisa tra vita privata e lavoro. Se da una parte la ferita che le ha lasciato Angelo è ancora aperta, dall’altra fa il suo ingresso un personaggio nuovo sia nella fiction sia nella vita della vicequestore di Bari. Si tratta di Leon (Daniele Pecci) che mette a dura prova il cuore di Lolita. Intanto Nunzia e Carmela decidono di intraprendere una nuova esperienza di vita e lavorativa aprendo un agriturismo a Trifone. Lello diventa padre con la nascita di due gemelli e Antonio deve sopportare Porzia che lo mette a dura prova: riuscirà a non commettere gravi errori? Nessuno dei protagonisti di questa stagione de Le indagini di Lolita Lobosco riuscirà a stare tranquillo nemmeno Marietta che continuerà a darsi alla pazza gioia in amore, lasciandosi scivolare addosso il parere degli altri. Domenica 27 aprile quindi sarà una serata speciale quella di Rai 1 per i fan di Luisa Ranieri e della sua Lolita.

