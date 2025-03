Luca Onestini, scontro al veleno nel reality americano. L’ex vippone ‘rischia’ lo sputo (e i social esplodono) L'ex gieffino, attualmente protagonista ne "La Casa de los Famosos", è quasi venuto alle mani con il concorrente messicano Rey Grupero. Che ora rischia grosso. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Fonte: Mediaset Infinity

CONDIVIDI

L’ex Grande Fratello Vip, Luca Onestini, si è reso protagonista di un episodio controverso nelle ultime ore. Al momento sta partecipando come concorrente a La Casa de los Famosos edizione All Star, una sorta di Gf Vip americano in lingua spagnola. E a quanto pare Onestini si sarebbe scontrato, più di una volta, con il coinquilino messicano Rey Grupero. Pare che i due non si siano presi benissimo, e il limite sarebbe stato superato quando Grupero ha (quasi) finito per sputare in faccia all’italiano. Scatenando una rivolta social tra gli appassionati del programma. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Luca Onestini, lo scontro al veleno nel reality americano

Non è la Casa del Grande Fratello – a cui peraltro ha già partecipato – ma il contesto è quasi lo stesso. Luca Onestini si trova infatti all’interno della La Casa de los Famosos (edizione All Star), insieme ad altri concorrenti vip americani. Recentemente pare si sia scontrato con uno di loro, ovvero lo youtuber messicano Rey Grupero. Ma cos’è successo, esattamente?

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La tensione sarebbe salita, all’inizio, durante la cosiddetta ‘cerimonia dei posizionamenti’, in cui le celebrità non nominate si schierano davanti a un concorrente candidato all’eliminazione, dichiarando chi vogliono escludere definitivamente dal gioco. Ed è in questo frangente che Onestini, faccia a faccia col rivale Grupero, avrebbe perso le staffe. O meglio, entrambi i concorrenti avrebbero rivolto parole pesanti alla controparte, finché il conduttore Javier Poza non si è visto costretto a intervenire per evitare il peggio.

La provocazione di Rey Grupero contro Luca Onestini

Ma lo scontro non è finito qui. Perché dopo essere stati divisi, Onestini e Grupero sono tornati faccia a faccia per chiarire ulteriormente la questione. Inizialmente la conversazione sembrava pacata, o comunque entro i limiti di una certa civiltà. Eppure, in brevissimo tempo, la situazione è degenerata in un altro momento di tensione.

Lo youtuber messicano, sempre più fuori di sé, ha minacciato Luca Onestini con parole pesanti: "Non rivolgermi più la parola se non vuoi che ti sputi in faccia. Sei un provocatore di m…". E con un gesto fulmineo, Grupero ha finto di sputare in faccia all’ex Grande Fratello Vip. Cosa che ha spinto Onestini a girare d’istinto il viso, per proteggersi. E non si è passati alle mani, a quanto pare, soltanto perché a dividere i due sono intervenuti immediatamente gli altri coinquilini.

Fatto sta che l’episodio ha creato scandalo sui social, tra le migliaia di fan del programma americano. Su X, in particolare, tantissimi utenti hanno chiesto a gran voce la squalifica di Rey Grupero, accusando il concorrente di violenza inaccettabile. E adesso resta de vedere se il programma, nelle prossime ore, deciderà di prendere seri provvedimenti a riguardo.

Potrebbe interessarti anche