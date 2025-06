Facci ridere travolto dalle critiche: "Neanche all'asilo". E il 'pippone' di Insegno scatena le polemiche: "Smollati" Nella puntata del 29 giugno 2025, non mancano le polemiche sul nuovo programma di Rai Due e su Pino Insegno, ma nemmeno commenti positivi: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Nella prima puntata di Facci Ridere, nuovo format condotto da Pino Insegno e Roberto Ciufoli, i quali tornano a lavorare insieme dopo il successo de La Premiata Ditta, abbiamo assistito a performance di persone che si proponevano di fare ridere i telespettatori, anche se non sempre sono riuscite nell’intento tra freddure un po’ datate e sketch che faticavano ad arrivare al pubblico. Il programma, andato in onda domenica 29 giugno 2025 in prima serata su Rai Due, ha visto coinvolti anche Francesco Paolantoni, Carolina Rey e Massimiliano Rosolino. I concorrenti, infatti, hanno provato a strappare più risate possibili a questi ultimi tre "musoni". Al termine della prima puntata però, i social si sono divisi, ma vediamo insieme cosa hanno scritto gli utenti del web, tra polemiche, critiche e complimenti.

Facci ridere: le polemiche dopo la puntata del 29 giugno 2025

Come abbiamo già accennato, Facci ridere, durante e dopo la prima puntata volta a celebrare l’Italia dando spazio a tre squadre che hanno rappresentato il Nord, il Centro e il Sud Italia e messo in scena le diverse sfumature della comicità popolare italiana, ha diviso i social. C’è chi ha criticato il programma in sé e chi si è soffermato sull’operato di Pino Insegno nel gran finale, dopo l’esibizione dell’ultimo concorrente in gioco, appartenente al gruppone del Centro Italia, che, a modo suo, ha raccontato la ‘lingua’ romana, in cui pare che i congiuntivi non siano contemplati: "Chiudere un programma che dovrebbe far ridere con un pippone, ci vuole impegno però", oppure: "Santa miseria Insegno che ogni volta deve fare il pippone su qualcosa. E smollati". Ricordiamo che in questa occasione il conduttore ha sottolineato come ogni lingua abbia una sua rilevanza. Poi alcuni utenti hanno rimarcato il fatto di aver riso in poche occasioni durante lo show: "Sinora mi ha fatto ridere solo il duo marcondirondellooo",

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non sono mancati telespettatori che hanno criticato le due ‘cheerleader’ per aver ironizzato sul fatto di essere approdate su Rai Due, dicendo che il loro rito scaramantico prima di entrare in scena è sempre ‘Rai Due, Rai Due, Rai Due‘: "Si può saper far ridere, al massimo essere pure capaci di satira, ma l’offesa gratuita, di chi ti sta ospitando, è solo ridicola cafonaggine. Io a ‘raidue raidue raidue" le avrei accompagnate fuori a pedate nel cu*o". Sull’esibizione di queste ultime i commenti hanno invaso il web, con persone che hanno citato una serie TV cult come Glee: "Queste erano inguardabili però, ‘sti punti proprio regalati", "Le ricordavo diverse Queen e Santana". Un utente invece si è dato alle previsioni, scrivendo su ‘X’ che probabilmente il programma chiuderà prima di 4 settimane: "Prevedo, forse, tre puntate". Inoltre, c’è chi ha sfottuto un po’ la serietà di Francesco Paolantoni che d’altronde è chiamato a fare il "musone": "Mio padre quando era costretto a venire alle recite delle elementari".

Tra le altre critiche inerenti alla prima puntata di Facci Ridere, citiamo: "Ho appena fatto zapping e mi sono imbattuto su un tizio con una battuta vecchissima di 30 anni (LAPEdina). Meglio guardare le repliche di #ImmaTataranni dalla mia adorata #Matera", "Non riesco a capire come si possa trasmettere una trasmissione del genere", "Comunque è più La Corrida che facci ridere", "Neanche all’asilo fanno queste battute","Ah, ma quindi la ‘clip’ non è presente per tutti? Effettivamente è abbastanza inutile e spezza tantissimo il ritmo del programma", "Però è anche trattare diversamente i concorrenti, cosa che non è esattamente una meraviglia".

E ancora: "Ma Insegno che cerca veramente di dare un tono a qualsiasi cosa? Dal saluto alle forze dell’ordine al cercare di dare serietà allo sketch comico dei becchini (così come aveva fatto anche con l’Alìmentari)", "Agghiacciante. Tempi morti insopportabili, le schede dei concorrenti inutili e soporifere. Comicità rara e stiracchiata. Bocciatura totale", "Tra il signore che si esibisce per farsi capire solo dai parenti e questa signora con gli ultrasuoni tipo delfini, #facciridere sta attentando ai miei nervi", "Sarà la prima puntata, ma trovo tutto molto lento".

Infine, un paio di utenti su ‘X’ hanno paragonato Facci Ridere ad altri programmi tv, definendolo inoltre la ‘brutta copia’ di essi:"E’ tremendo. Perché non fa ridere. Capisco la leggerezza estiva, ma siamo a livelli imbarazzanti di comicità. Se proprio vuoi sfornare un format che unisca La Corrida, La sai l’Ultima e Ciao Darwin adoperati sui casting. Ma falli come Cristo comanda. O lascia perdere", "La bruttissima versione de ll vecchio ‘La sai l’ultima?’", "Questo #facciridere è iniziato con modesti monologhi che ricordavano le atmosfere anni ’90 di La sai l’ultima? unite all’esperimento talent di Eccezionale Veramente. Da un po’ è scivolata completamente ne La Corrida".

Facci ridere, non solo polemiche: le reazioni positive al programma di Insegno e Ciufoli

Se è vero che sui social gli utenti si sono scatenati con le polemiche verso un format del tutto nuovo che è ancora alla sua prima puntata e che, come accade a molti programmi inediti, ha bisogno di un po’ di tempo per ingranare, è anche vero che qualcuno ne ha elogiato la leggerezza: "Una bella trasmissione finalmente. Serenità ed allegria mancano da troppo tempo. Bravi tutti", "Comunque a parte gli scherzi, #facciridere una piacevole sorpresa. Ottimo programma per superare la calura estiva con il sorriso. Ottimo lavoro!", "Il programma ideale per questo periodo: semplice, fresco e familiare".

Complimenti anche per il cast di conduttori e giudici dello show: "Vabbè, Carolina una fuori classe ‘but that really really’", "C’è una cosa positiva in questo programma: Ciufoli. Non me lo aspettavo, devo essere sincero. E, se proprio non sapevano a chi dare Boss in Incognito al punto da pensare alla Lamborghini, forse potevano farci un pensiero", "Roberto Ciufoli bravo", "Insegno che con voce impostata vuole fare il saggio che ci insegna la vita forse è l unica cosa che fa ridere di questa trasmissione", "La più divertente di stasera è Carolina".

Potrebbe interessarti anche