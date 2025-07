Elisabetta Canalis e il suo fisico d'acciaio sono pronti al reality coreano più estremo di Netflix L'ex velina di Striscia la Notizia al centro di un nuovo programma coreano in cui metterà alla prova le sue doti atletiche

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

L’ex Velina di Striscia la Notizia vive ormai da anni a Los Angeles, ma non ha mai dimenticato l’Italia, tornandovi spesso per portare avanti i propri progetti. L’ultimo di questi sembra decisamente stimolante e la vedrà mettersi alla prova con una delle sue grandi passioni, lo sport. Elisabetta Canalis, infatti, prenderà parte allo show coreano di Netflix Physical: da 100 a 1, format basato sulle abilità fisiche. Le registrazioni inizieranno tra qualche settimana a Torino, e vedranno, oltre alla modella sarda, diversi altri volti noti.

Elisabetta Canalis e il suo fisico in Physical: da 100 a 1 su Netflix

Lo show coreano del portale streaming di Netflix prevede che 100 concorrenti ben allenati gareggino in sfide fisiche estenuanti per vincere il premio finale in denaro. Per Elisabetta è sicuramente un’ottima occasione per mettersi alla prova, cimentarsi in qualcosa di impegnativo e mostrare nuovi lati della sua personalità. La 45enne nativa di Sassari è una grande amante degli sport da combattimento e pratica krav maga, muay thai e kick boxing. Per lei sono stati uno strumento per combattere l’iperattività e migliorare la concentrazione, come ammesso in diverse interviste.

Si tratterebbe questa della prima partecipazione per la Canalis a un reality show. A eccezione di Dancing With The Stars, versione USA del nostro Ballando con le stelle, a cui ha preso parte nel 2011, infatti, non ha mai partecipato ad altri format di questo genere.

Vacanze nel Belpaese

In attesa di vederla alle prese con le sfide estreme di Physical: da 100 a 1, Elisabetta Canalis si gode le vacanze in Italia, nella sua Sardegna. Con lei c’è la figlia Skyler Eva, avuta 10 anni fa dall’ex marito Brian Perri. Vive con la piccola a LA, ma appena può torna in Italia. Dopo la fine della relazione con il kickboxer Georgian Cimpeanu, la Canalis ha deciso di concentrarsi unicamente sulla figlia, con cui ha sempre dimostrato un ottimo rapporto.

