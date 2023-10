Le Iene, buona la prima per Veronica Gentili (che lancia un messaggio a Belen) Ottimo esordio per la nuova conduttrice dello show di Italia 1: l'ex volto di Rete 4 si conferma all'altezza del suo nuovo ruolo.

Martedì 3 ottobre è andata in onda la prima puntata della nuova stagione de Le Iene. Lo show di Davide Parenti è tornato nella prima serata di Italia 1 con molte conferme e alcune grandi novità: tra queste ultime, senza dubbio, il debutto di Veronica Gentili alla conduzione. L’ex volto di Rete 4 è stata infatti scelta per sostituire Belen Rodriguez, uscita di scena al termine della passata stagione e ormai fuori dalla squadra di Mediaset. Scopriamo com’è andato il suo esordio, e quali sono le prime impressioni sul suo nuovo ruolo.

Veronica Gentili, debutto col botto a Le Iene

Se inizialmente qualcuno aveva sollevato il dubbio che non fosse la persona adatta a condurre Le Iene, ieri sera Veronica Gentili ha dimostrato esattamente il contrario. Pienamente a suo agio in studio e di fronte alle telecamere, la nuova padrona di casa ha immediatamente fatto vedere di cosa è capace: si è dimostrata dunque una conduttrice spigliata e sempre sul pezzo, capace di dare la sua impronta all’intera trasmissione. In molti hanno notato un vero e proprio cambio di passo rispetto alla conduzione di Belen Rodriguez. Quest’ultima aveva pagato a caro prezzo l’improvviso addio di Teo Mammucari, e né lei né Max Angioni erano riusciti a risollevare le sorti del programma. Veronica Gentili, invece, ci ha fatto capire la differenza tra limitarsi presentare e condurre una trasmissione: per molti può sembrare la stessa cosa ma, in realtà, la differenza è abissale.

Il messaggio a Belen Rodriguez

Lasciando da parte i paragoni, Veronica Gentili ha voluto salutare e ringraziare colei che l’ha preceduta al timone de Le Iene: "Voglio fare una cosa che non ho fatto prima, voglio salutare con affetto la persona che mi ha preceduto sul palco e che ha condotto Le Iene per oltre un anno, Belen Rodriguez", ha detto la nuova conduttrice. Che, successivamente, ha invitato la collega a tornare in studio almeno per una puntata, in qualità di ospite. Anche Max Angioni ha colto l’occasione per mandare un saluto alla sua ex collega: "Ciao Belen, mi manchi, vorrei salutarti in maniera professionale. Belen ti bacio, torna a trovarci". Ciò che ha fatto maggiormente discutere, tuttavia, è la reazione di Belen Rodriguez ai messaggi ricevuti in diretta su Italia 1: la showgirl ha mantenuto un totale silenzio, senza rispondere o ringraziare Le Iene.

I servizi più discussi

Nel frattempo, sui social si continua a discutere animatamente di alcuni tra i servizi più controversi di questa prima puntata de Le Iene. Innanzitutto quello dedicato alla ormai nota veggente di Trevignano Gisella Cardia, durante il quale Gaston Zama ha deciso di sottoporre le famose statuette della Madonna ad una tac per svelare eventuali manomissioni: gli esami, però, non hanno rivelato nulla di strano. Piuttosto discusso, soprattutto sui social, anche il servizio dedicato a Flavio Briatore e al lavoro giovanile in Italia. L’imprenditore ha affermato più volte che i giovani non hanno più voglia di lavorare; così Nicolò De Devitiis si è messo in gioco, e si è fatto assumere nel ristorante Crazy Pizza dello stesso Briatore per scoprire come vanno le cose.

