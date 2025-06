Le Iene, rivoluzione storica: cambio rete e promozione. La mossa anti-crisi di Mediaset Un trasloco che sarebbe storico: il programma cult di Italia 1 potrebbe presto approdare sulla rete ammiraglia, con conseguenze imprevedibili sui palinsesti.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Secondo quanto riportato da Italia Oggi, Mediaset starebbe valutando una vera rivoluzione per la stagione televisiva 2025. Una delle ipotesi più clamorose sarebbe proprio quella del passaggio de Le Iene da Italia 1 a Canale 5, una mossa che, se confermata, cambierebbe gli equilibri televisivi. Il programma, da sempre legato all’informazione pungente e d’attualità, potrebbe così conquistare la prima serata della rete ammiraglia, da tempo in difficoltà su più fronti.

La crisi Mediaset e la rivoluzione per Le Iene Show

Canale 5 non se la passa bene: i reality storici come Grande Fratello, L’isola dei famosi(ma anche la novità The Couple) non stanno funzionando, e anche le serie TV faticano a ingranare. Si corre ai ripari, e Le Iene potrebbero essere la carta giusta. "Le Iene fanno il 14% di share su Italia 1. Sarebbe un appuntamento perfetto per variare ulteriormente l’offerta editoriale di Canale 5, che manca da anni della attualità in prime time", si legge su Italia Oggi, che sottolinea anche come il veto di Antonio Ricci sulla trasmissione potrebbe non essere più così rigido.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le conseguenze del cambio: Striscia la notizia a rischio

Il possibile sbarco de Le Iene su Canale 5 potrebbe avere un’altra conseguenza non da poco: una lunga pausa per Striscia la notizia. Nulla è confermato, ma i vertici di Cologno Monzese starebbero pensando a un restyling serio dell’access prime time. L’obiettivo è ovviamente rinnovare l’offerta e dare una scossa concreta, anche a costo di sacrificare alcuni dei programmi storici. Il dubbio è se Italia 1 rischi uno snaturamento. Che cosa diventerebbe la rete senza Le Iene? Il programma è da sempre una colonna portante, ben identificato con il target giovane e pungente della rete. Con Veronica Gentili e Max Angioni alla guida, il format continua a funzionare. Per questo non tutti vedono di buon occhio l’idea di un trasloco, che potrebbe snaturarne l’identità, compromettendo magari anche il futuro del sesto canale.

L’obiettivo di Mediaset per Canale 5

Dopo anni concentrati su battaglie aziendali e strategie, l’obiettivo è tornare a dominare il piccolo schermo. "Serve una presentazione palinsesti 2025 che torni a fare sognare, che metta i brividi alla concorrenza, che dia una scossa al mondo dello spettacolo", si legge su Italia Oggi. E un colpo come quello de Le Iene su Canale 5, in un momento in cui c’è bisogno di contenuti forti e riconoscibili, potrebbe essere la scelta più giusta. Per ora nulla è ufficiale, sia chiaro. Mediaset non ha rilasciato comunicazioni, ma i segnali sono evidenti: la rivoluzione potrebbe cominciare proprio da qui.

Potrebbe interessarti anche