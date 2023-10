Le Iene, inizia l’era Veronica Gentili: debutto coi The Kolors e Briatore, cosa vedremo Ospiti e anticipazioni della prima puntata dello show di Italia 1. Tra i servizi, un reportage di Luigi Pelazza sui migranti e il “colloquio lavorativo” di De Devitiis con Briatore.

Al via stasera, martedì 3 ottobre 2023, alle ore 21:17 su Italia1, la nuova stagione de "Le Iene". La grande novità, quest’anno, è la conduzione affidata a Veronica Gentili, che sarà affiancata sul palco da Max Angioni, Nathan Kiboba ed Eleazaro Rossi. Tornano quindi le interviste e le inchieste del programma più irriverente d’Italia, con nuovi ospiti in studio, tra protagonisti del mondo dello spettacolo, sportivi e celebrità del cinema. In questa prima puntata saranno in studio i The Kolors, reduci dal clamoroso successo della hit "Italodisco", oltre al giovane Seydou Sarr, protagonista esordiente del film di Matteo Garrone "Io Capitano", recentemente premiato al Festival di Venezia. E poi servizi imperdibili, come quello sul "secondary ticketing" di Filippo Roma, o il reportage di Luigi Pelazza sull’immigrazione. Ecco tutte le anticipazioni.

Le Iene, anticipazioni della prima puntata

Finalmente ci risiamo. Dopo un’interminabile pausa estiva, "Le Iene" torna stasera, alle 21:17 su Italia1, con una nuova ed entusiasmante stagione. Primo banco di prova per Veronica Gentili, che avrà l’arduo compito di sostituire Belen alla conduzione del programma. A darle una mando, in studio, ci penseranno i comici Nathan Kiboba, Eleazaro Rossi e Max Angioni.

E anche quest’anno lo show di Italia1 ospiterà volti noti del panorama artistico e musicale italiano. Nella prima puntata di stasera arriveranno i The Kolors, da settimane in vetta alle classifiche musicali con il tormentone "Italodisco". Ci sarà poi Elaheh Tavakolyan, giovane iraniana che porterà la sua testimonianza nella lotta per i diritti delle donne, e infine il senegalese Seydou Sarr, attore esordiente premiato al Festival di Venezia per la sua interpretazione nel film "Io Capitano" di Matteo Garrone.

Moltissimi i servizi di rilievo in onda questa sera. Gaston Zama tonerà con una nuova storia sulla veggente di Trevignano, Gisella Cardia, e questa volta sottoporrà le statuine sacre (che avrebbero versato lacrime e sangue) a una vera e propria tac. Luigi Pelazza, invece, ci porterà ad Atene, dove racconterà il traffico di migranti organizzato da gruppi somali. E sempre sul tema immigrazione, Alice Martinelli incontrerà alcuni giovani immigrati respinti dai circuiti di accoglienza.

Un servizio di Filippo Roma, poi, approfondirà il tema del "secondary ticketing" legato alle visite turistiche al Colosseo. E per finire Nicolò De Devitiis si sottoporrà a un colloquio di lavoro con Flavio Briatore, che recentemente aveva dichiarato di assumere nelle sue aziende solo una persona ogni 200 curricula ricevuti.

Quando e dove vederlo

La prima puntata de "Le Iene" andrà in onda questa sera, martedì 3 ottobre 2023, alle ore 21:17 su Italia1. L’episodio sarà poi disponibile alla visione sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity.

