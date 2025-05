Delitto Garlasco, le Iene svelano chi è il supertestimone. Le nuove rivelazioni sulla morte di Chiara Poggi Nella puntata di oggi martedì 27 maggio 2025 si tornerà a parlare dell’omicidio del 2007: il testimone “Carlo” si mostrerà in volto per la prima volta

Le Iene tornano a occuparsi del delitto di Garlasco. Nella puntata di oggi martedì 27 maggio 2025, infatti, lo show "in nero" ideato da Davide Parenti e condotto da Veronica Gentili svelerà l’identità del supertestimone che potrebbe dare un’ulteriore svolta alle indagini dopo i ribaltamenti di scenario delle ultime settimane sull’omicidio di Chiara Poggi. Stasera su Italia 1 il testimone – chiamato col nome fittizio di "Carlo" – si mostrerà in volto per la prima volta. Scopriamo tutti i dettagli.

Le Iene sul delitto di Garlasco: la testimonianza

Il delitto di Garlasco è uno dei casi di cronaca più discussi di sempre e, con la recente riapertura delle indagini, è tornato prepotentemente d’attualità nel mondo della cronaca e della televisione. Dopo la ‘guerra’ di scoop con il Tg1 della scorsa settimana, oggi martedì 27 maggio 2025 Le Iene torneranno a parlare degli ultimi aggiornamenti sulla tragica vicenda avvenuta il 13 agosto del 2007 in provincia di Pavia. Accusato dell’omicidio di Chiara Poggi, nel 2015 fu Alberto Stasi (allora fidanzato della vittima) a essere condannato a 16 anni di carcere, salvo poi chiedere più volte la revisione del processo. Negli ultimi anni, tuttavia, sono emerse diverse ricostruzioni alternative del caso. Massimo Lovati (legale di Andrea Sempio, amico della vittima), per esempio, ha sostenuto l’innocenza del suo assistito e di Stasi, aggiungendo che quest’ultimo sarebbe a conoscenza del l’identità del vero colpevole dell’omicidio e che non l’avrebbe a causa di minacce e ritorsioni subite. A Le Iene, inoltre, la scorsa settimana si è fatto avanti un nuovo e misterioso testimone che ha raccontato di avere sentito nel 2007 una donna parlare in ospedale di Stefania Cappa, vista precedentemente entrare nella casa della nonna materna con una borsa pesante.

L’identità del supertestimone

Dopo avere taciuto per anni per paura ("Non c’era stata volontà di ascoltare"), dunque, il ‘supertestimone’ ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare tutto. Stasera a Le Iene l’uomo – chiamato col nome fittizio di ‘Carlo’ – si mostrerà in volto dopo avere mantenuto l’anonimato nella prima intervista. "Garlasco: il supertestimone ha deciso di mostrarsi e rilasciare nuove dichiarazioni inedite sull’omicidio di Chiara Poggi in esclusiva a Le Iene" ha annunciato sui propri canali social ufficiali la redazione dello show condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, che questa sera su Italia 1 tornerà quindi a occuparsi del delitto di Garlasco nel servizio firmato da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese.

