Le Iene: Flavia Vento miracolata dalla Madonna, il caso di Simone Mattarelli Il programma presenta interviste e risvolti importanti raccontati dagli inviati e dalle famiglie coinvolte, a partire da una rivelazione del tutto inaspettata

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

La seconda puntata de Le Iene, in onda martedì 10 ottobre su Italia Uno, vede ancora una volta al timone Veronica Gentili, molto apprezzata dal pubblico a Casa, con il comico Max Angioni sempre pronto a farle da spalla e divertire i telespettatori con battutine e gesti insoliti. Tanti sono i casi e gli eventi affrontati durante la serata in cui Flavia Vento presenta nuovi particolari sull’apparizione della Madonna al Golf Club di Roma. Tra i temi più caldi, quelli che fanno molto discutere sui social, ci sono anche il presunto suicidio di Simone Mattarelli, il ragazzo trovato morto strangolato in una fabbrica in mezzo alla campagna nel 2021; il mistero dei biglietti per accedere al Colosseo introvabili, se non al prezzo di 50/60 euro l’uno (il costo ufficiale è di 16 euro); il problema dei tassisti abusivi, con tanto di intervento di Matteo Salvini che promette di arginare la situazione; e gli interventi di Alfa, il rapper che apre questo appuntamento settimanale, e Benji (dell’ex duo Benji e Fede). Con il suo monologo il primo consiglia di "provare a sconfiggere l’ossessione di apparire. Andate a un concerto e non filmate niente, mangiatevi una pizza senza fare la foto prima. Tutti vogliamo essere amati ma amare è una delle cose più forti e reali che possiamo provare. In un mondo in cui tutti vogliono esserci proviamo ad essere". Il secondo invece ricorda che "finché respiriamo possiamo rendere la nostra vita un capolavoro. Morire è facile ma è difficile iniziare a vivere davvero. Per farlo devi chiedere aiuto, devi trovare la forza in te stesso e nelle persone che hai più care. Devi provare in tutti i modi a scrivere la tua prossima pagina, anche a costo di strapparla 1000 volte."

Il recap della puntata del 10 ottobre de Le Iene 2023/2024

Durante la seconda puntata del programma investigativo assistiamo all’intervista esclusiva di Flavia Vento rilasciata a Gaston Zama, inviato de Le Iene che ricostruisce la vicenda facendo grande uso del sarcasmo. In aggiunta a quanto già detto la scorsa settimana a Domenica In, la showgirl dichiara: "La sorgente vicino a dove ho visto la Madonna è miracolosa, perché quando sto male vado lì, mi bagno con quell’acqua e poi sto bene. Mi succede quando ho la febbre, un dolore alla mano, mal di testa e altro. Subito dopo passa tutto". La donna crede inoltre di essere stata miracolata dalla Vergine Maria in passato, dopo aver visitato la grotta della Madonna della Rivelazione, luogo in cui nel 1947 Bruno Cornacchiola ebbe la stessa visione mistica. "Avevo iniziato a bere un po’ troppo vino, bevevo una bottiglia intera di vino al giorno. Dal giorno in cui ho messo piede in quella grotta ho smesso di bere, senza aver bisogno di alcun aiuto. Questa la vedo come una grazia da parte della Madonna, come un miracolo".

Un altro caso che lascia non pochi dubbi è quello di Simone Mattarelli, il 28enne inseguito dai carabinieri per ore e km perché non si era fermato a un posto di blocco – il coprifuoco era alle 23:00 per il Covid – e trovato morto in una ditta di Origgio il 3 gennaio 2021. I familiari della vittima si erano rivolti alla criminologa Roberta Bruzzone dopo che la Procura di Busto Arsizio aveva archiviato la morte del ragazzo come suicidio. Quest’ultima aveva richiesto la riapertura del caso a seguito della scoperta di numerose incongruenze, anomalie: per esempio, sulla cintura stretta al suo collo non c’erano tracce del sangue della ferita che aveva sulla mano. Per i genitori i colpevoli sono i carabinieri stessi, in quanto durante le ricerche, dopo l’inseguimento in auto, quando Simone ha proseguito la corsa a piedi, ad un certo punto l’unica persona in possesso della telecamera, attivata per documentare tutta l’azione delle forze dell’ordine, ha spenta lo strumento proprio nel momento clou. Sembra inoltre che il giovane avesse paura che i carabinieri potessero picchiarlo, perché erano molto arrabbiati (e lo si nota anche dai video mandati in onda). Di certo non sono mancati colpi di pistola di avvertimento. Quale sarà la verità?

A Le Iene si parla anche del terremoto a Pozzuoli: che cosa succede nei Campi Flegrei? I cittadini sono molto preoccupati, ma un esperto del INGV spiega: "Vivere in un’area con sismicità elevata significa convivere e abituarsi. I campi Flegrei sono una caldera, cioè una depressione del suolo dove si contano circa 70 vulcani. Sono individuabili i crateri di vulcani eruttati tantissimi anni fa". Lo stesso esperto rassicura tutti sottolineando che l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sta monitorando la situazione, preoccupante sì ma per il momento sotto controllo. Un osservatore, Mastrolorenzo, invece sostiene: "La caldera è la bocca di un super vulcano. L’unica certezza è il piano di emergenza". Tra gli altri casi ricordiamo quello della fuga dei medici italiani che hanno deciso di lasciare i nostri ospedali per andare a lavorare in Medio Oriente (20mila al mese…); e ancora il caos provocato sin dalla scorsa estate dai tassisti abusivi a Roma, dove anche le personalità famose faticano a trovare un taxi in tutta la Capitale.

A tal proposito interviene Matteo Salvini: "Mi sembra chiaro che alcune scene siano inaccettabili. Abbiamo portato all’approvazione un decreto che dà ai comuni la possibilità di mettere il 20% di licenze in più rispetto a quelle che già ci sono. Su decine di migliaia di tassisti ci sarà quello che fa il furbo, ma la maggior parte delle persone lavora ed è un lavoro a rischio. Su Pos e bancomat non posso dire nulla, io per esempio quando devo pagare qualsiasi cosa pago sempre in contanti perché mi trovo meglio. Ognuno è libero di pagare come vuole. Comunque migliaia di licenze in più significa anche sconfiggere gli abusivi che in questo come in altri lavori truffano". Tutto molto bello, ma come risolviamo il problema dell’evasione? Perché il decreto è certamente utile per quanto riguarda la carenza di taxi registrata ultimamente, ma per il resto c’è poco da fare al momento. A questo quesito risponde Salvini: "È chiaro che la tracciabilità, il Pos e il bancomat servono, ma l’evasione fiscale la combatti soprattutto abbassando le tasse, perché rendi conveniente per tutti pagarle. Dopo anni di chiacchiere, stiamo intervenendo anche su questo settore. Ci vediamo entro l’autunno con tutte le sigle dei taxi e facciamo il punto".

Potrebbe interessarti anche