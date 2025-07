Roberta Bruzzone, in cosa è laureata e che lavoro fa oltre la tv Scopriamo qualcosa in più sulla criminologa più famosa d’Italia, volto noto di molti programmi di approfondimento e di complicati casi di cronaca nera.

Roberta Bruzzone, classe 1973 e originaria di Finale Ligure, è una nota criminologa conosciuta per le sue attive collaborazioni in alcuni dei casi di cronaca nera più discussi di sempre, per la sua partecipazione a programmi televisivi molto seguiti come La Vita in Diretta, Quarto Grado, Porta a Porta e per la conduzione di trasmissioni legate proprio alla sua professione. Negli ultimi anni, molti programmi televisivi hanno iniziato a dare ampio spazio a discussioni e approfondimenti sui casi di cronaca nera del territorio, grazie anche alla collaborazione con professionisti e criminologi in grado di dare punti di vista preziosi e fornire analisi puntuali dei fatti. Tra questi, il primo nome ad emergere è indubbiamente quello di Roberta Bruzzone che, oltre all’impegno televisivo, ha all’attivo una carriera di grande successo: scopriamo di più.

Roberta Bruzzone, che studi ha fatto e in cosa è laureata

Partendo dal suo percorso di studi, Roberta Bruzzone si è laureata in Psicologia clinica presso l’Università degli Studi di Torino con tesi in ambito criminologico, per poi iscriversi nel 2003 all’Ordine degli Psicologi. A seguire, si è perfezionata in Psicologia e Psicopatologia Forense all’Università degli Studi di Genova e in Scienze Forensi all’Università’ degli Studi di Milano.

Negli anni Roberta Bruzzone non ha però mai smesso di perfezionarsi della sua professione e, negli Stati Uniti, ha dapprima conseguito il titolo di E.C.S. – Evidence Collector Specialist, ovvero esperto di ricerca e repertamento tracce sulla scena del crimine, per poi ottenere anche il titolo di Bloodstain Pattern Analyst. Tutto questo, e la grande esperienza sul campo, l’hanno portata ad emergere come psicologa forense e criminologa investigativa esperta in analisi comportamentale, specialista in valutazione dei disturbi della personalità ed esperta nelle tecniche di analisi, valutazione e diagnosi di abuso nei confronti di minori e nell’ambito della violenza sulle donne.

Roberta Bruzzone, che lavoro fa oltre la tv

Oltre a condurre alcuni programmi e a partecipare proprio in vesti di criminologa professionista a trasmissioni italiane molto note, Roberta Bruzzone continua a lavorare anche sul campo, prendendo parte a indagini di casi di cronaca nera e importanti processi giudiziari. Ma questa è solo una minima parte della carriera della nota criminologa. La Bruzzone è infatti anche Direttore scientifico della rivista "AISF Forensic Magazine", Presidente dell’Accademia Internazionale delle Scienze Forensi, autrice di diverse pubblicazioni e insegnante.

In merito a quest’ultimo punto, Roberta è docente di Psicologia Investigativa, Criminologia e Scienze Forensi presso l’Università LUM di Bari; docente di Crime Scene Investigation all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, docente di Psicologia Investigativa, Criminologia, Criminalistica e Scienze Forensi presso molteplici enti ed università italiane e docente presso istituti di formazione della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Insomma, un curriculum degno di nota per la criminologa più famosa d’Italia.

