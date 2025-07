Ore 14 Sera, Milo Infante chiude bottega tra le critiche social: "Non mi mancherete" Ultima puntata per il talk di Rai 2, mentre sul web si è scatenata l'ennesima polemica: "Una bellissima ciofeca, a mai più".

Milo Infante chiude il suo Ore 14 Sera (ancora) tra le critiche social. Ieri sera, giovedì 3 luglio 2025, su Rai 2 è andata in onda la quarta e ultima puntata della versione Prime time del talk, in cui si sono discussi i casi di cronaca che in questi giorni tengono banco sulle pagine dei giornali. In studio, accanto al giornalista anche tanti ospiti ed esperti: dalla criminologa Roberta Bruzzone al Colonnello Cassese, ex comandante dei carabinieri di Vigevano, passando per Marzio Capra, genetista e consulente della famiglia di Chiara Poggi. Sebbene il programma sia stato fortemente contestato sui social, gli ascolti lo hanno invece premiato con punte di share dell’8,3% (nella prima puntata), a conferma che i telespettatori che seguono Infante nella fascia pomeridiana gli hanno dato fiducia anche in questa avventura serale. Eppure i commenti sul web sono tutt’altro che positivi.

Milo Infante e Ore 14 Sera chiudono con un boom di critiche: "Ciofeca"

I dati degli ascolti sono buoni e soddisfacenti, ma le opinioni del pubblico di Ore 14 Sera sono decisamente contrastanti. Esattamente come è successo per le tre puntate precedenti, anche la quarta è stata aspramente criticata sui social dai telespettatori che l’hanno giudicata ancora una volta faziosa e priva di contradditorio. Parole dure anche per gli ospiti, soprattutto per la criminologa Roberta Bruzzone quando confonde la casa della nonna delle sorelle Cappa con quella di Chiara Poggi, gaffe che il web non le ha per nulla perdonato: "La Bruzzone confonde la casa della nonna di Chiara con la casa della nonna delle K.. Una figura di mer*a galattica", "La Bruzzone non sa neanche di quale ‘casa della nonna’ con la luce accesa si sta parlando…".

Su X, inoltre, anche questa volta gli utenti hanno dimostrato sì di aver seguito con attenzione Milo Infante e Ore 14 Sera, ma di non averlo apprezzato, tanto che alcuni hanno applaudito alla fine del talk: "Non mi mancherete", "Una bellissima ciofeca, a mai più", "Spero che non tornerete piu'", "Uno schifo di programma oltre a quello pomeridiano che non vedo più, addio", "Tre ore di trasmissione senza contraddittorio". Qualcuno, però, sentirà la mancanza: "Noooooooo!!!! #MiloInfante Non potete darci queste notizie all’improvviso!!! Non potete chiudere la stagione così!!!".

