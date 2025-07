Max Angioni si prende Italia 1 con uno show 'faticoso': arriva Max Working Il comico comasco è pronto per una nuova avventura esilarante nel mondo del lavoro: ecco cosa farà.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Max Angioni torna in prima serata su Italia 1 con Max Working – Lavori in corso, al via il 15 luglio 2025. Un format originale dove il docu-reality si mixa con la stand-up comedy ed esplora il mondo del lavoro con ironia. In ogni puntata, Max si immerge in una professione diversa, affrontando colloqui, compiti e giudizi dei boss. Il promo, già virale, lo mostra salire su un taxi con il tassista che lo ammonisce: "Sai dove devi andare? A lavorare!".

Ogni episodio segue tre fasi: colloquio, primo giorno di lavoro e verdetto finale. Sul palco, poi, racconta tutto con la sua comicità surreale, alternando flashback delle giornate lavorative a battute. L’ultima scena è il confronto col boss: "Assunto o licenziato?". Che ne dite, Max ce la farà?

Per scoprirlo guarda il Video!

