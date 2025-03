Giancarlo Magalli indispettito da Fazio a La volta buona: “Mi ha invitato una sola volta e non mi ha mai ringraziato"

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Giancarlo Magalli ha raccontato un episodio poco noto sulla carriera di Fabio Fazio, rivelando di aver avuto un ruolo chiave nel suo debutto televisivo. Tuttavia, il conduttore di Che tempo che fa non gli avrebbe mai espresso gratitudine. Nel corso della stessa puntata, Magalli ha anche ricordato il suo primo incontro con Raffaella Carrà, svelando un curioso dettaglio sul suo aspetto prima della fama.

La volta buona: rivelazioni di Giancarlo Magalli su Fabio Fazio

Nel corso dell’ultima puntata de La volta buona, Giancarlo Magalli ha sorpreso il pubblico con un aneddoto inedito su Fabio Fazio, rivelando di essere stato determinante per il suo ingresso nel mondo della televisione. Il conduttore ha raccontato che Fazio è emerso da un’importante selezione organizzata dalla Rai per scoprire nuovi talenti: "Lui è venuto fuori da un mega provino in cui la Rai cercava nuovi talenti… Da lì ne sono venuti fuori tre: Cecchi Paone, Chiambretti e appunto Fazio… Voglino mi disse di dividerceli affidandomi Fazio da inserire nel cast di Pronto Raffaella" ha dichiarato Magalli, sottolineando quindi il proprio ruolo nella carriera dell’attuale conduttore di Che tempo che fa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il mancato ringraziamento di Fabio Fazio

Dopo aver seguito in onda una clip in cui Fazio ringraziava Raffaella Carrà per aver creduto in lui, Magalli non ha nascosto un certo disappunto: "A me no? La Carrà ha ringraziato…". A quel punto, la padrona di casa Caterina Balivo ha cercato di smorzare la tensione precisando che era stato Giancarlo Magalli a inserirlo nel cast del programma. Successivamente, incalzato dalla conduttrice, Magalli ha confermato che Fabio Fazio non gli ha mai espresso gratitudine pubblicamente: "Mi ha invitato una volta e mai più… Ringraziato? Non ho memoria di ciò…". Una rivelazione che ha lasciato di stucco il pubblico, accendendo il dibattito sul riconoscimento dei meriti nel mondo dello spettacolo.

Il primo incontro di Magalli con Raffaella Carrà

Durante la stessa puntata, Magalli ha anche condiviso un altro ricordo, questa volta legato a Raffaella Carrà. Ha raccontato di averla conosciuta per la prima volta a Cortina, sul set del film Il colonnello Von Ryan, girato all’Hotel Cristallo. "Ero lì con la mia famiglia e arrivò questo ciclone… Sinatra si muoveva con l’elicottero, le guardie del corpo e c’era pure la Carrà molto giovane e non conosciuta…". Un dettaglio che ha sorpreso il pubblico è stato il racconto dell’aspetto della Carrà in quel periodo: "Lei non era conosciuta e ai tempi era mora e riccia… Lei nella vita era davvero così…". Un’immagine molto diversa dall’iconico caschetto biondo che l’ha resa celebre.

Magalli, con il suo solito stile ironico e diretto, ha così regalato ai telespettatori due curiosi retroscena su due volti noti della televisione italiana, lasciando spazio a riflessioni sui rapporti tra colleghi e sulla riconoscenza nel mondo dello spettacolo.

Potrebbe interessarti anche