Mara Venier festeggia 19 anni con Nicola Carraro: "L'anniversario più importante". La dolce dedica e la salute di lui. Dopo mesi complicati per i problemi di salute di lui, la conduttrice e il marito festeggiano in Puglia con la famiglia e una dedica emozionante.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Lontano dai riflettori e dalla presentazione dei palinsesti Rai che quest’anno non l’ha vista protagonista a Napoli, Mara Venier si prende una pausa dal lavoro e si gode l’inizio dell’estate con chi ama davvero. In un angolo di Puglia, circondata dai suoi affetti più cari, la conduttrice ha deciso di festeggiare un anniversario importante insieme al marito Nicola Carraro. Un momento di serenità condiviso sui social.

Mara Venier festeggia l’anniversario: 19 anni con Nicola Carraro

Mara Venier non ha dubbi: quello che ha appena festeggiato con Nicola Carraro lo definisce: "Il nostro anniversario più importante". Non tanto per il numero, parliamo di 25 anni insieme (di cui 19 di matrimonio), quanto per tutto quello che c’è dietro. Perché arrivarci, stavolta, non è stato così scontato. Negli ultimi mesi Nicola ha attraversato un periodo molto difficile. A raccontarlo è stata la stessa Mara, che in un’intervista a Vanity Fair aveva confessato: "È stato molto male, per tre giorni è stato in pericolo di vita, un mese e mezzo fa. Non posso ancora dirmi ottimista, ma si sta riprendendo".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La dedica d’amore di Mara Venier al marito

Con una foto pubblicata su Instagram, Mara ha voluto condividere con i fan questo momento. Li si vede insieme, sorridenti, sotto un ulivo in un resort in Puglia dove stanno trascorrendo qualche giorno con tutta la famiglia. Una scena semplice, ma piena di significato: abiti estivi, un nipotino che gioca tra gli alberi, e loro due che, dopo mesi di incertezze, possono finalmente godersi un po’ di leggerezza. Nella didascalia, poche parole ma piene d’amore: "Buon anniversario amore mio!".

La vacanza in Puglia per festeggiare, e la storia del loro amore

Il soggiorno in Puglia non è solo una vacanza. Dopo otto mesi di stop forzato per i problemi di salute di Nicola, questa è la prima volta in cui la coppia riesce a riprendere fiato. E lo fa circondata dall’affetto dei nipotini e della famiglia. Mara e Nicola si sono sposati il 28 giugno 2006 dopo sei anni di convivenza. Il loro primo incontro, ormai diventato aneddoto, risale a una cena a Forte dei Marmi organizzata dal cugino di lui, Angelo. Nicola ha raccontato più volte quel primo approccio non proprio brillante: "Quando la vidi mi ricordai che anni prima Jerry Calà mi aveva detto che sapeva cucinare bene pasta e fagioli. Così glielo dissi. Mi guardò malissimo e le restai antipatico per il resto della serata. Alla fine, ci siamo sposati". Alla luce del viaggio tanto atteso col marito Nicola assume un nuovo significato anche la sua decisione di saltare la presentazione dei palinsesti di ieri. Inizialmente sembrava che il gesto della conduttrice fosse stato fatto in polemiche con la decisione di Viale Mazzini di attuare cambiamenti a lei sgraditi nel cast di autori di Domenica In. Ora, però, tutto sembrerebbe ridimensionarsi.

Un amore che va oltre le difficoltà

Nonostante i momenti difficili, le prove della vita e qualche incertezza professionale, come le presunte incomprensioni con la Rai sul futuro di Domenica In, Mara ha scelto di concentrarsi sulla sua famiglia. Un anniversario che non è solo una ricorrenza, ma un modo per festeggiare le difficoltà superate durante l’ultimo anno.

Potrebbe interessarti anche