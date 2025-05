Fiorello vuole Domenica In: "Non 'alla Mara Venier', ecco come la farei" Lo showman potrebbe essere interessato al programma domenicale di Rai 1 per farne "Un grande varietà".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Durante la sua consueta diretta notturna su Instagram, Fiorello ha fatto una dichiarazione bomba. Nella live social, in compagnia di Fabrizio Biggio, lo showman ha spiazzato tutti ammettendo che prendere il timone di Domenica In potrebbe interessargli parecchio. Attualmente impegnato su Radio 2 con ‘La Pennicanza‘, Fiorello sta quindi pensando ancora alla Tv dopo il successo di Viva Rai2!, ma nessuno si aspettava mirasse allo slot pomeridiano della domenica. "Avevo pensato pure a una Domenica In, un dopo Venier, quando Mara non ha più voglia", ha detto ai suoi follower, sottolineando però di avere tante idee nuove, magari facendo diventare lo storico contenitore "Un grande varietà", in stile sabato sera.

Fiorello pensa a rivoluzionare Domenica In in un "Grande varietà": cosa ha detto

Impegnato da lunedì scorso con La Pennicaza su Radio 2, Fiorello non ha smesso di pensare alla Tv, anzi. "Chi ha un successo se lo tiene, noi cerchiamo di cambiare. Di Viva Rai 2 abbiamo fatto due edizioni, ma avremmo potuto fare altre otto edizioni per come stava andando", ha spiegato ai suoi follower durante una diretta notturna su Instagram, aggiungendo: "Abbiamo preferito fermarci un anno, adesso siamo in radio, ci stiamo rilassando in attesa di un’altra idea. La radio si fa per divertirsi e li vengono le idee".

E di idee pare proprio che lo showman ne abbia parecchie, specialmente una che potrebbe essere molto appetibile per i vertici Rai. Fiorello, infatti, ha dichiarato che prendere il timone di Domenica In potrebbe interessargli parecchio: "Avevo pensato pure a una Domenica In, un dopo Venier, quando Mara non ha più voglia. La domenica si possono fare belle cose, hai tutta la settimana per preparare e poi la domenica fai il grande spettacolo. La domenica quasi quasi mi piacerebbe".

Fiorello, poi, ha sottolineato come sarebbe la sua nuova Domenica In, una versione molto diversa da quella di Mara Venier:

Mara l’ha fatto alla Mara Venier con le interviste, io non sono capace. Io devo fare spettacolo, farei il grande varietà del sabato sera la domenica pomeriggio con scenografie pazzesche, balletti pazzeschi, canzoni, ospiti, duetti, super ospitoni. Ci dobbiamo sbrigare, noi siamo vecchi, non è che possiamo aspettare ancora molto.

