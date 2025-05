Gerry Scotti è tornato e promette battaglia: Rai e Liorni avvisati Bye bye Bonolis, il re del preserale torna su Canale 5 con Caduta Libera e promette incetta di ascolti. L'Eredità riuscirà questa volta a tenergli testa?

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dopo quasi due anni di stop, Caduta Libera è pronto a ripartire su Canale 5, sempre sotto la guida di Gerry Scotti, nel prime time del canale dal 12 maggio. Andato in onda per la prima volta il 4 maggio 2015, il programma è basato su un format israeliano, e negli anni ha sempre conquistato il pubblico nella fascia preserale, alternandosi ad altri game show come Avanti un altro! e The Money Drop. Questa tredicesima edizione di Caduta Libera va in onda, come abbiamo detto, dopo una lunga una pausa in cui Mediaset ha preferito dare precedenza al ritorno de La Ruota della Fortuna, ma ora il programma tornerà con nuove puntate, e tante novità. Riuscirà Mediaset a dare del filo da torcere a Rai 1 con L'Eredità?.

