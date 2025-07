Dall’ex di Claudia Gerini al cuore di Venus Williams: Andrea Preti conquista Hollywood (e Prime Video) Andrea Preti, modello, attore, regista ed ex di Claudia Gerini, fa coppia con la leggenda del tennis Venus Williams: intanto su Prime Video ci sono i suoi film.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Attore e regista italiano di grande talento, Andrea Preti, nelle scorse ore, sta facendo parlare di sé per una notizia in particolare: lui e la tennista americana, Venus Williams, sono ufficialmente fidanzati. La conferma della relazione è arrivata dalla sorella di Serena Williams, che ha incontrato l’attore e regista italiano circa un anno fa. Un incontro favorito da amici comuni, che ha dato il via a una storia d’amore già ben consolidata. Ma non soffermiamoci sulla vita sentimentale di Preti, bensì sui suoi ultimi film e di uno in particolare disponibile su Prime Video. Se siete pronti, proseguite la lettura di questo articolo.

Andrea Preti, il film Un Nemico Che Ti Vuole Bene è in streaming su Prime Video

Andrea Preti e Venus Williams di recente hanno confermato la loro relazione, dopo diverse indiscrezioni e rumors che già nel corso dell’ultima edizione de La Talpa (a cui Preti ha partecipato come concorrente), si susseguivano. Andrea è un attore di grande talento, che ha preso parte a diverse serie tv, come Un Professore (stagione 1 e 2) e ad alcuni film. Tra questi: Detective Per Caso, Di Tutti I Colori e One More Day. Ma, ‘spulciando’ sulle diverse piattaforme, abbiamo trovato un titolo disponibile su Prime Video, Un Nemico Che Ti Vuole Bene, nel cui cast c’è anche Preti. Trattasi di un thriller del 2018, diretto da Denis Rabaglia. Ma di cosa parla questa pellicola? La storia segue Enzo che, stanco della sua vita tra una carriera universitaria senza fondi, una moglie legata all’ex marito e una madre ostile, si rifugia nella sua tenuta di campagna. Lì salva la vita a un killer, che per sdebitarsi accetta di uccidere il suo peggior nemico. Ma Enzo scoprirà presto che i veri pericoli forse si nascondono proprio nella sua famiglia.

Nel cast troviamo: Diego Abatantuono, Antonio Folletto, Sandra Milo, Antonio Catania, Ugo Conti, Massimo Ghini, Andrea Preti, Roberto Ciufoli, Mirko Trovato, Annabella Calabrese. La pellicola è disponibile in streaming sulla piattaforma Prime Video. Correte a recuperarla se non lo avete ancora fatto!

Curiosità sul film Un Nemico Che Ti Vuole Bene

Come nostro solito, non possiamo chiudere l’articolo senza avervi prima rivelato qualche curiosità interessante su questo film. L’idea del film nasce da un aneddoto raccontato a Denis Rabaglia dal regista Krzysztof Zanussi durante un workshop in Georgia nel 2003-2004: un passante salva un killer della mafia russa, che poi torna per offrirgli il proprio aiuto. Rabaglia adatta la vicenda all’Italia, creando una sceneggiatura originale. Descrive il film come una commedia nera dallo stile visivo nordico e dall’anima italiana, ispirata a Kafka, Agatha Christie e Pirandello, con il motto "niente è come sembra" come guida. Le riprese si sono svolte per cinque settimane in Puglia e una in Svizzera. Il film è stato presentato in anteprima al Locarno Film Festival 2018 e distribuito da Medusa il 4 ottobre dello stesso anno.

