Solo chiacchiere per accendere un gossip ‘malizioso’ o potrebbe esserci qualcosa di vero? Stiamo parlando del presunto flirt tra Francesco Arca ed Elisabetta Gregoraci. Una notizia che, nel giro di pochissimo tempo, ha fatto il giro del web, e che sarebbe nata mentre i due erano insieme in barca, in mezzo al mare di Pantelleria. Circondati da amici, i reciproci gesti teneri e affettuosi hanno attirato l’attenzione in un batter d’occhio ma, lui è felicemente sposato, quindi, non ci sarebbe nulla di più di una semplice amicizia. Intanto, però, su RaiPlay sono disponibili diverse fiction con protagonista l’affascinante attore e, una in particolare (la più recente) merita tutta la nostra attenzione e quelle delle sue fan. Vediamo tutti i dettagli.

Francesco Arca protagonista della fiction Resta Con Me: trama, cast e dove vederla

Bello, attraente e affascinante, Francesco Arca piace e sa di piacere alle sue fan. Ma è anche un attore dotato di grandissimo talento, che si distingue molto bene nei film e nelle serie cui prende parte e in cui interpreta egregiamente ruoli sempre diversi. Tra le varie fiction ricordiamo Sacrificio D’Amore, Fosca Innocenti (entrambe su Mediaset Infinity), La Vita Promessa, Allacciate Le Cinture, Vite In Fuga e Resta Con Me. Queste sono disponibili tutte su RaiPlay ma abbiamo deciso di parlarvi di Resta Con Me, che attualmente è disponibile sulla piattaforma streaming. La trama segue Alessandro Scudieri (Arca), brillante Vice Questore della Mobile di Napoli, la cui vita sembra perfetta: una carriera in ascesa, una moglie che ama, un figlio in arrivo e una nuova indagine su una banda criminale pericolosa.

Tutto cambia quando, coinvolto in una sparatoria con la moglie Paola, giudice minorile, il loro rapporto si spezza dopo che lei scopre che Alessandro conduceva l’indagine di nascosto. Per riconquistarla e fermare i criminali, entra nell’Unità di Intervento, operativa solo di notte. In questo nuovo contesto, scopre un piano criminale su larga scala e sospetta che qualcuno nella polizia stia sabotando le indagini. Ad aiutarlo nel percorso di rinascita sarà Diego, un bambino capace di cambiare profondamente la sua vita e quella di Paola. Nel cast, oltre a Francesco Arca, troviamo: Laura Adriani, Antonio Milo, Maria Pia Calzone, Arturo Muselli, Raffaella Rea, Liliana Bottone, Mario Di Leva, Chiara Celotto, Amedeo Gullà, Claudia Tranchese, Angela Ciaburri. Questa fiction è disponibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Curiosità sulla fiction Resta Con Me

Di seguito, vi riportiamo qualche curiosità sulla fiction Resta Con Me, disponibile su RaiPlay. La serie, creata dallo scrittore Maurizio De Giovanni, noto per i suoi noir napoletani, è scritta da un team di sceneggiatori tra cui Donatella Diamanti e Mario Cristiani, e diretta da Monica Vullo. Girata in diverse location di Napoli, la serie offre un’atmosfera realistica e coinvolgente.

