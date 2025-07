Dario Aita, da Parthenope a Battiato: l'attore è il nuovo volto di Rai Fiction Dario Aita sarà Franco Battiato nel nuovo biopic della Rai: l'attore, dopo il grande successo di Parthenope, parla di questa nuova importante sfida

Sarà Dario Aita a vestire i panni di Franco Battiato nel film tv della Rai, Franco – Il lungo viaggio, le cui riprese sono fissate a metà ottobre. L’annuncio è arrivato nel corso dell’Italian Global Series Festival, organizzato da APA – Associazione Produttori Audiovisivi e AGIS, e ha confermato che l’attore, negli ultimi anni al centro di importanti progetti televisivi e cinematografici, sarà il protagonista del progetto coprodotto da Rai Fiction e Casta Diva, oltre che scritto da Monica Rametta e diretto da Renato De Maria. Il film si pone l’obiettivo di ricordare nel miglior modo possibile una colonna della musica italiana, Franco Battiato, scegliendo con accuratezza le canzoni attraverso un team di esperti.

Dario Aita, dal successo con Parthenope a Franco Battiato

Ricordiamo che Dario Aita è stato uno dei protagonisti nel film di Paolo Sorrentino, Parthenope, in cui ha interpretato Sandrino. Un ruolo che ha dato lo slancio definitivo ad una carriera già ricca di soddisfazioni. L’attore, nel corso dell’evento tenutosi a Riccione, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla nuova avventura che lo attende. Al momento della notizia si è detto al contempo preoccupato e felice del dover vestire i panni di un personaggio di questo calibro. In primis, ha informato amici e familiari, per poi tuffarsi subito nella ricerca, con l’obiettivo di affrontare quella che definisce una vera e propria "impresa". Infine, ha ammesso che, per motivi anagrafici, conosceva ben poco di Battiato. "L’aspetto chiaro di Battiato è che era sempre alla ricerca di qualcosa, di un io, di sé stesso. Avrò fortuna se la mia ricerca sull’artista troverà un punto d’incontro con la sua", ha spiegato l’attore.

Biopic musicali: un filone in ascesa per Rai e Raiplay

Il film su Franco Battiato conferma la scelta della Rai di voler puntare sulle produzioni dedicate ai grandi protagonisti della musica italiana. Quella su Franco Califano, interpretato dal figlio di Alessandro Gassmann, Leo Gassmann, e la più recente in ordine cronologico. Non è dunque da escludere che, dopo Battiato, Rai e Raiplay decidano di dare spazio ad altre grandi personalità del mondo della musica.

