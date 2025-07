Miriam Leone e l’amore a domicilio che lascia senza fiato, l'attrice è in manette Una storia d’amore folle e irresistibile tra una ragazza agli arresti domiciliari e un assicuratore modello: Ecco dove vedere in streaming L’amore a Domicilio.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Sguardo profondo, accattivante e (senza dubbio) seducente. Miriam Leone sa rendere interessante tutti i film a cui prende parte: ogni ruolo lo fa suo e lo rende unico e interessante. Insomma, un connubio perfetto tra bellezza e talento allo stato puro. Uno dei film particolarmente interessanti e leggero da vedere è L’Amore a Domicilio, una commedia del 2019 in cui l’attrice è protagonista e, al suo fianco, c’è anche Simone Liberati. Ma di cosa parla questa pellicola? Dov’è stato girato? Se siete curiosi di conoscere tutti i dettagli, non dovete fare altro che proseguire la lettura.

Trama del film L’Amore a Domicilio

Ieri, in prima serata su Rai 1, è stato trasmesso L’Amore a Domicilio, film del 2019, diretto e sceneggiato d Emiliano Corapi, e con protagonisti Miriam Leone e Simone Liberati. In questa commedia sentimentale, tra i due si crea un legame autentico e decisamente imprevedibile. La storia segue Renato (Liberati), un giovane assicuratore, che viene avvicinato per strada da Anna (Leone), una ragazza agli arresti domiciliari per rapina a mano armata. Anna vive con la madre, con cui ha un rapporto difficile, e può uscire solo per sostenere esami universitari, ai quali si è iscritta per distrarsi. L’incontro con Anna sconvolge la vita di Renato: lascia la fidanzata e trascura il lavoro, coinvolgendosi in esperienze pericolose, tra cui una rapina.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Renato arriva persino a donare tutti i suoi risparmi per salvare la casa della madre di Anna, evitando così il carcere per lei. Grazie al suo sostegno, Anna trova la forza di impegnarsi nello studio, supera l’esame e ottiene la libertà anticipata. Renato teme di perderla, ma Anna, cambiata e determinata, sembra pronta a ricambiare il suo amore.

Cast e location del film con Miriam Leone

Oltre a Miriam Leone e Simone Liberati, l’incredibile cast della pellicola L’Amore a Domicilio, è composto dai seguenti attori:

Fabrizio Rongione (Franco)

Anna Ferruzzo (Silvana)

Luciano Scarpa (Sergetto)

Renato Marchetti (padre di Renato)

Antonio Milo (poliziotto)

Il film è ambientato nel quartiere San Giovanni a Roma, ha ricevuto due nomination ai Nastri d’Argento.

Dove vedere in streaming L’amore a Domicilio

Il film unisce dramma e commedia in una favola urbana ambientata nella realtà, mostrando personaggi disposti a tutto che, però, devono affrontare i sentimenti veri che non possono essere controllati. L’Amore a Domicilio è stato trasmesso ieri sera, mercoledì 2 luglio 2025, su Rai 1 alle 21:20. Se per qualche motivo non siete riusciti a vederlo, non disperatevi! Lo trovate in streaming sulle seguenti piattaforme:

RaiPlay

Apple TV

Prime Video

Rakuten TV

Potrebbe interessarti anche