L'ignoto, Rai 2 fa sul serio: Emanuela Folliero e la stella del Grande Fratello. Svelato il cast (super) Davide Maggio svela i vip che parteciperanno al nuovo reality di Rai 2 condotto da Elettra Lamborghini e Scintilla. Nel cast Soleil Sorge, ci sarà anche Matri

Rai 2 fa sul serio con L’Ignoto, il nuovo adventure game che nei piani di Viale Mazzini dovrà tenere alto il vessillo della seconda rete il prossimo autunno. Dopo aver svelato i conduttori– Elettra Lamborghini e Scintilla -, questa mattina il sito Davide Maggio anticipa anche il cast di concorrenti che animeranno il programma. Si tratta di nomi piuttosto importanti, che presuppongono un investimento importante e lasciano intendere quanto la Rai punti su questo programma per rilanciare le sorti di Rai2.

L’Ignoto su Rai 2, il format e quando inizia

Previsto in palinsesto il prossimo ottobre, L’Ignoto sarà la rivisitazione italiana del format olandese Het Onbekende che prevede la partecipazione di 12 concorrenti: 6 vip e altrettanti personaggi non famosi. I partecipanti, divisi in due squadre, saranno messi faccia a faccia con una serie di decisioni difficili durante tutto il percorso nello show e che decideranno il destino di ogni concorrente e quello della propria squadra. A differenza del format originale della tv olandese (girato in Slovenia), la produzione ha scelto di ambientare la versione italiana sul suolo nazionale, precisamente in Calabria. La location delle riprese non è ancora nota.

Il cast completo de L’Ignoto, sei super vip: chi ci sarà

In un epoca televisiva in cui i reality show quasi sempre animati dalla stessa ‘compagnia’ di vip o presunti tale che si interscambiano tra loro, l’Ignoto è riuscito nell’impresa di ‘sparigliare’. Il programma di Rai2 presenterà infatti nel suo cast di vip sei nomi parecchio conosciuti, molti dei quali ancora ‘vergini’ in fatto di reality. Seconda quanto svela Davidemaggio farà parte del programma Emanuela Folliero, ex volto di Rete 4, che proprio recentemente nel salotto di La Volta Buona aveva confessato di aver rifiutato nel corso degli anni fior di offerte da parte di programmi tv. Gli autori de L’Ignoto sono riusciti a convincere anche Costanza Caracciolo, ex velina e moglie di Bobo Vieri, ‘soffiata’ alla concorrenza di The Couple, il reality di Canale 5 di Ilary Blasi che l’aveva corteggiata a lungo. Spazio anche all’imitatrice Francesca Manzini (per anni conduttrice di Striscia la Notizia), al conduttore Rai Pino Strabioli e ad Alessandro Matri, ex calciatore e marito di Federica Nargi (recentemente vista all’opera a Ballando con le stelle. A chiudere un cast che promette molto bene, una delle concorrenti iconiche del Grande Fratello: Soleil Sorge, protagonista assoluta del Gf Vip 2020/2021. In quell’edizione, la showgirl romana diventò popolarissima grazie all’amicizia artistica con Alex Belli (e relativo triangolo con la moglie di lui, Delia Duran).

