Emanuela Folliero, la rivelazione (choc) a La Volta Buona: tradita dall’ex con una trans. Poi ricorda l’addio a D’Orazio La conduttrice tv è stata ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo. Dove ha raccontato di tradimenti (clamorosi) e del rapporto d'amicizia con l'ex dei Pooh. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Oggi nello studio de La Volta Buona si è presentata Emanuela Folliero, pronta a rivelare al pubblico una serie di notizie choc. Prima ha parlato del suo rapporto con un ex (rimasto anonimo) che l’avrebbe tradita con una donna di nome Alejandro. E a seguire, dopo lo sconcerto scoppiato in studio, la Folliero ha avuto parole al miele per Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh con cui aveva avuto una relazione circa 25 anni fa. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Emanuela Folliero, il racconto choc del tradimento dell’ex

Nello studio di Caterina Balivo è arrivata Emanuela Folliero. E subito il discorso è finito sulla vita sentimentale della conduttrice tv, funestata, a quanto pare, da una serie di tradimenti scioccanti. "Sono cose che accadono", ha raccontato l’ospite de La Volta Buona, "chi dice di non essere mai stato tradito è perché, forse, non se n’è mai accorto". Ma a suscitare scalpore è stata una storia, in particolare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Folliero ha infatti parlato di un misterioso ex, da lei ribattezzato con il nome di fantasia "Giovanni". "Frequentavo una persona che sulla carta era perfetta", ha detto, finché lei non l’ha colto con le mani nel sacco. "Esco dal ristorante con la mia amica e lo vedo in auto. Dico alla mia amica di andarlo a salutare e lo seguo. Lui si ferma e sale una bella bionda nella sua auto, si fermano e si baciano appassionatamente". Poi la sorpresa clamorosa: "Busso al finestrino, lei mi chiede chi sono e mi dice di chiamarsi Alejandro. Il suo nome mi rimarrà stampato in testa per tutta la vita".

A questo punto è intervenuta Caterina Balivo, che ha esclamato stupita: "Era una persona trans!". Ma la Folliero ci ha tenuto ad abbassare subito i toni: "Sì, ma stiamo attenti con le parole", ha concluso l’ex modella.

Il ricordo di Stefano D’Orazio a La Volta Buona

Nell’intervista a Emanuela Folliero, oggi, c’è stato spazio anche per parole dolcissime. Rivolte dalla conduttrice all’ex Stefano D’Orazio, celebre batterista dei Pooh. I due sono stati legati per due anni e mezzo, circa 25 anni fa. Ma dopo la rottura sono rimasti sempre in ottimi rapporti. "Ci siamo lasciati facendo un brindisi con gli amici", ha ricordato la Folliero, "perché tra me e lui c’era una grande amicizia, quindi abbiamo capito che era inutile continuare a stare insieme. Dopo una gita, ci siamo trovati in compagnia e abbiamo detto che ci saremmo lasciati, loro sono rimasti sbalorditi, ma da quel momento siamo rimasti amici per sempre".

Addirittura, la Folliero ha svelato di essere diventata amica dell’attuale moglie di D’Orazio, Tiziana Giardoni. "Lei è stata al mio matrimonio, io sono stata al suo, il nostro è un bel rapporto", ha concluso l’ospite di Caterina Balivo, "in questi rapporti non ci sono state contaminazioni di corna, di queste cose che ti lasciano con l’amaro in bocca, ti fanno sentire in colpa o di essere inadeguata".

Potrebbe interessarti anche