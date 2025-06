Terremoto Rai, pioggia di programmi cancellati: salta anche Gigi Marzullo. Il retroscena Terze serate cancellate e tagli al daytime domenicale: Gigi Marzullo perde quattro programmi, fuori anche Costamagna, Setta e Strabioli. Incerto il futuro di Citofonare Rai 2.

Fonte: IPA

CONDIVIDI

Cala la scure della spending review sulla terza serata Rai. Viale Mazzini, infatti, si prepara a un autunno all’insegna del risparmio. Stando a un’indiscrezione lanciata dal sito Davidemaggio, la tv pubblica avrebbe previsto un taglio di circa 25 milioni di euro per la prossima stagione televisiva, con una sforbiciata che colpirà in particolare la fascia notturna. Tra i programmi destinati alla cancellazione dal palinsesto della stagione 2025/2026, figurano nomi storici e volti noti del servizio pubblico, in quella che si preannuncia come una delle revisioni più drastiche degli ultimi anni.

La Rai taglia (anche) Gigi Marzullo

Il nome più importante che sarà interessato da suddetta rivoluzione è quello di Gigi Marzullo, che con la sua lunga esperienza televisiva vede cancellati ben quattro format: Sottovoce (in onda dal lunedì al giovedì su Rai 1), Cinematografo (venerdì), Applausi (sabato) e Milleunlibro (domenica). Un colpo durissimo per uno dei simboli notturni della Rai. Non è però la prima volta che Marzullo si trova a fare i conti con le logiche aziendali: nel 2020, l’allora vicedirettore di Rai 1 fu costretto a non apparire in video a causa del divieto interno sui "doppi incarichi". I suoi programmi continuarono ad andare in onda, ma senza la sua figura: gli ospiti rispondevano a domande mai sentite, in un meccanismo surreale ma realmente andato in onda. Se confermata, sarebbe una mossa storica della Rai, perché Marzullo da decenni è il ‘re’ della terza serata della prima rete e i suoi programmi sono sempre stati molto popolari. Il giornalista avellinese, classe 1953, ha debuttato in tv su Rai 1 nel 1983 con Forte fortissimo. Da allora ha condotto programmi di grande successo. Al momento la voce

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Rai cancella Luisella Costamagna e Pino Strabioli

Oltre a Marzullo, dovrebbero sparire anche altri appuntamenti notturni. Rai 2 saluta Monica Setta e la sua Generazione Z, che occupava la terza serata del giovedì, e Luisella Costamagna con il talk Tango, in onda il venerdì notte. Si salva invece Storie di donne al bivio, sempre condotto da Monica Setta. Il programma, diventato un piccolo cult nel corso delle ultime stagioni televisive, sarà promosso in seconda serata e quindi al momento al riparo dai tagli.

La riorganizzazione tocca anche alcune fasce del daytime domenicale: saltano Il Caffè di Pino Strabioli su Rai 1 e Rebus di Giorgio Zanchini su Rai 3. Restano invece ancora incerte le sorti di Citofonare Rai 2 con Paola Perego e Simona Ventura, la cui cancellazione non è stata ancora ufficializzata. Vista la popolarità delle due conduttrici e la collocazione in una fascia strategica della domenica mattina, la decisione definitiva potrebbe arrivare solo a ridosso della presentazione ufficiale.

Potrebbe interessarti anche