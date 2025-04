L'Eredità, lo sbaglio da applausi di Marco ‘il romanticone’ ma il web non perdona: "Sono finiti i soldi" Nella puntata di sabato 14 aprile flop del concorrente alla sua prima Ghigliottina e il web ironizza dopo lee grandi vincite di Gabriele

La puntata di sabato 12 aprile de L’Eredità si apre, come di consueto, con Marco Liorni che accoglie i concorrenti al centro studio davanti alle loro postazioni. Il primo saluto non può che andare al supercampione (amatissimo dal pubblico) Gabriele, uomo dei record che é già il concorrente più vincente (in termini di montepremi) della storia del game show preserale di Rai Uno e che, con questa puntata arriva alle 27 presenze in trasmissione, eguagliando il mitico, e anche lui amatissimo, Christian, altro campione imbattibile.

L’Eredità, puntata sabato 12 aprile 2025: cosa successo

A sfidare Gabriele per provare a soffiargli la possibilità di giocarsi un’altra Ghigliottina (ne ha già fatte 14), ci sono: Romina dalla provincia di Cuneo, Davide studente di lettere della provincia di Genova, Chiara romana e quadro in un azienda ieri arrivata al Triello. Ci sono poi Eduardo avvocato di Caserta, Giada neolaureata della provincia di Brescia e Marco optometrista ligura.

Il gioco cruciale del Triello nella puntata dell’Eredità di sabato 12 aprile è una sfida tutta al maschile tra Gabriele, Marco e Davide. Ai 100 secondi se la vedono Gabriele e Marco, e ad avere la meglio è lo sfidante che conquista il diritto di sedersi per la prima volta alla Ghigliottina.

La Ghigliottina di Marco

Il montepremi iniziale in palio alla Ghigliottina è piuttosto sostanzioso: si parte infatti da 200000 euro. Dopo la scelta delle parole indizio però il gruzzolo conquistabile con la corretta soluzione è di 50mila euro. Le parole su cui Marco deve basarsi per risolvere la Ghigliottina finale sono: "Rete", "Fiori", "Legato", "Sguardo" e "Generale". Allo scadere del minuto, Marco scrive sul suo cartoncino rosso la parola: "Primo", aggiungendo subito "Il Primo sguardo è come quello che mi ha fatto innamorare di mia moglie. È andata così e siamo felicissimi", un dolce pensiero che non passa affatto inosservato. Purtroppo però, "Primo" non è la parola vincente. La soluzione corretta a cui con il ragionamento, Marco Liorni, fa arrivare il concorrente è: "Acciaio". Niente di fatto quindi per Marco.

Le reazioni social

Come accennato, una delle cose che colpisce di più della Ghigliottina di questa sera è il pensiero amorevole di Marco dedicato alla moglie. Si legge, tra i commenti su X del pubblico che segue live la puntata de L’Eredità:"Quando sento queste dediche alla propria moglie io mi sciolgo… Bravo Marco", oppure: "Che romantico Marco! Si è innamorato della moglie al primo sguardo", e: "Marco romanticone". Non manca però chi, commentando il flop finale del concorrente, ironizza riferendosi alle ingenti vittorie di Gabriele che avrebbero ormai prosciugato le casse di mamma Rai: "Vabbè, s’è capito che i soldi so’ finiti."

