L'Eredità, Gabriele toppa, i social: "Ghigliottina impossibile se no vi lascia in mutande" Niente di fatto per il super campione che, alla 29esima puntata, non riesce a trovare la soluzione giusta della Ghigliottina: ecco cosa è successo

Nuova settimana in compagnia con L’Eredità. Il seguitissimo game show guidato da Marco Liorni parte lunedì 14 aprile con una nuova sfida per arrivare a sedersi al tavolo della Ghigliottina e tentare di aggiudicarsi il montepremi finale di puntata e soprattutto cercare di togliere il titolo di Campione all’inamovibile Gabriele, l’uomo dei record, questa sera alla sua 29esima presenza. A sfidarlo c’è Francesca di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno, direttrice di una filiale di banca, Domenico albergatore della provincia di Modena, Saverio ingegnere gestionale di Mariano Comense in provincia di Como. E ancora: Giada, milanese trapiantata a Pescara che lavora nel settore della ristorazione, Patrizio formatore fiorentino ieri al Triello e infine il veterano Marco optometrista di Nervi.

L’Eredità, puntata lunedì 14 aprile cosa è successo

Al gioco cruciale del Triello arrivano il super Campione Gabriele e ben due debuttanti, ovvero Saverio e Giada. La bravissima esordiente Giada si ferma qui, ai 100 secondi, per giocarsi la possibilità di sedersi al Tavolo della Ghigliottina, si sfidano Gabriele e Saverio.

Alla Ghigliottina arriva, per l’ennesima volta il super campione Gabriele che parte dal gruzzolo massimo di 200.000 euro. Dopo la scelta dei termini- indizio, il montepremi finale per cui si ritrova a giocare Gabriele è crollato a 25000 euro. Le parole che il campione deve legare in modo logico tramite la soluzione finale sono: "Blu", "Donna", "Sanremo 1993", "Falco" e "Velo". Gabriele scrive sul suo cartoncino rosso la parola "Occhio", ma non questa sera non è la parola corretta che invece è: "Mistero".

Le reazioni social

Nemmeno questa sera mancano le reazioni social quando viene svelato il verdetto della Ghigliottina. Ad esprimersi sono i tanti utenti che giocano in tempo reale su X e che tifano (o il contrario, dipende dai casi), per il concorrente di turno. Naturalmente, il super vincente Gabriele è sempre al centro di molti commenti, come accade questa sera. C’è chi dice che ha vinto troppo ed è ora che passi la mano, come un utente che scrive: "Gabriele mi sta simpatico è molto preparato ma rimetterei la regola che se prendi 200k vai a casa altrimenti lo spettacolo ne risente", e chi invece lo sostiene e pensa addirittura che venga penalizzato. Scrive un utente: "È ovvio che Gabriele è bravissimo quindi mettete parole impossibili perché se no vi lascia in mutande, ma allora mandatelo via perché la Ghigliottina così difficile non diverte a casa.", E chi lo sostiene apprezzandone i ragionamenti "Gabriele ricordava bene, comunque: l’occhio di falco si usa nel tennis per valutare il punto d’impatto della pallina", e infine chi tifa e basta: "Forza Gabriele, sei comunque un fenomeno"

