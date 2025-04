L'Eredità, Gabriele sbanca ancora la Ghigliottina ma i social sono stufi: "Adesso basta" Il super campione, in gara da 25 puntate, ha trionfato di nuovo, Sul web, però, non tutti sono contenti: "Bravo però adesso basta".

Gabriele Paolini ha sbancato di nuovo la Ghigliottina de L’Eredità. Nella puntata di ieri, giovedì 10 aprile 2025, il super campione del game show preserale di Rai 1 è riuscito ancora una volta nell’impresa e si è ripreso titolo e montepremi. Soprannominato fino a ieri Mister 275mila, il concorrente di Mulazzo, in provincia di Massa Carrara, ora è Mister 300mila, dato che ha vinto altri 25mila euro in gettoni d’oro. In questa partita numero 25 per lui, Gabriele ha giocato al Triello con Marco B., di Aprilia in provincia di Roma, e Marco, campione uscente senza portafoglio da Genova.

Proprio con quest’ultimo, poi, ha disputato il match dei Cento Secondi, riuscendo ad avere la meglio sul Gong e guadagnandosi l’accesso alla sua ennesima Ghigliottina. 200mila euro il montepremi in iniziale, sceso a 25mila dopo tre dimezzamenti nella scelta delle cinque parole-indizio che erano ‘Tratto, Felice, Fatto, Punto e Stati’: "Continuavo a girare intorno a certe parole e ce n’è una che mi ha convinto più delle altre", ha detto Gabriele prima che Marco Liorni girasse il suo cartellino con su scritto ‘Unione‘, soluzione rivelatesi corretta e vincente. Applausi quindi per Mister 300mila, e tanti complimenti sui social dove, però, qualcuno vorrebbe vedere facce nuove.

Gabriele vince ancora ma i social dicono "Bravo però adesso basta"

Dopo ben 25 puntate e 275mila euro vinti, il super campione Gabriele ha trionfato di nuovo alla Ghigliottina, portandosi a casa altri 25mila euro. Il concorrente toscano partecipa a L’Eredità dallo scorso 17 marzo, e ieri sera è riuscito ancora una volta a sbancare, dopo aver passato il turno al Triello e poi ai Cento Secondi contro il campione uscente Marco, optometrista ligure. Grazie al suo intuito, Gabriele ha collegato correttamente i cinque indizi del match finale (Tratto, Felice, Fatto, Punto, Stati), con la parola ‘Unione‘. Una vincita la sua che lo porta sempre più vicino al record storico de L’Eredità di 321mila euro vinti.

Tanti i complimenti sui social per il super campione: "Era semplice stasera ma Gabriele è davvero bravo quindi sono felice per lui ", "Che campione esemplare Gabriele", "È proprio bravo non c’è niente da fare", "Bravissimo Gabriele! Forse davvero il campione migliore di sempre! Anche per semplicità e umiltà!". Ma su X anche tante lamentele da parte di chi avrebbe voglia di veder vincere anche altri concorrenti: "Gabriele ormai si è messo a reddito", "#leredita sto Gabriele ha rotto il ca**o, ma quando se ne va? Non gli basta quanto ha vinto?", "Bravo però adesso basta", "#leredita ogni campione alla fine stanca. Ma la bravura è indubbia ed anche l’atteggiamento. Niente da dire", "Altri soldi regalati al raccomandato", "Un po’ di ricambio non guasterebbe, anche il campione più capace dopo la milionesima puntata, stanca".

