L'Eredità, Antonio combina un disastro ma il web protesta: "Come arrampicarsi sui vetri" Cosa è successo nella puntata de L'Eredità di sabato 19 aprile 2025: alla Ghigliottina arriva l'uomo che ieri ha eliminato il super campione Gabriele, ma fa un disastro

Nuova puntata de L’ Eredità, sabato 19 aprile 2025, che è la prima, dopo oltre un mese, senza Gabriele, l’amatissimo supercampione del game show preserale di Rai Uno condotto da Marco Liorni, ed eliminato ieri a sorpresa. L’uomo da battere di questa sera è Thomas, arrivato ieri a giocarsi la sua prima Ghigliottina.

L’Eredità puntata sabato 19 aprile 2025 cosa successo

A sfidarlo, negli studi Rai Fabrizio Frizzi arrivano: il contentissimo Giuseppe, super fan del programma pensionato di Camaiore, Nunzia ingegnera della provincia di Napoli con la passione per la cucina. Poi c’è Antonio, ingegnere di Lucca alla sua quinta presenza a L’Eredità ed è l’uomo che ha fatto l’impresa eliminando Gabriele nella serata di ieri, poi Giada impiegata della provincia di Genova, e Giovanni avvocato alla terza presenza e Stefano, animatore sociale.

Alla fase finale della puntata, che inizia con il Triello, arrivano Antonio, Stefano e Giovanni, che però si ferma a questo punto. Ad andare ai 100 secondi per provare a conquistare la possibilità di giocarsi il montepremi finale di puntata sono l’ingegnere toscano Antonio e l’animatore sociale Stefano, al suo debutto nel game show condotto da Marco Liorni.

Ad arrivare a sedersi al tavolo della Ghigliottina, nella puntata dell’Eredità di sabato 19 aprile 2025 è Antonio, che già una volta ha fatto il colpo portandosi a casa il montepremi. Dunque, questa sera prova a fare il bis partendo da un gruzzolo conquistato durante la puntata di 157500 euro. La scelta delle parole indizio per Antonio non va però benissimo anzi, si può definire disastrosa. Alla fine della scelta infatti, Antonio si ritrova a giocare per conquistare 19688 euro. Le parole che devono risultare legate in modo logico dalla corretta soluzione finale della Ghigliottina sono: "Acqua", "Domanda", "Linea", "Presa" e "Rimessa". La parola che, allo scadere del tempo, Antonio segna sul suo cartellino è "Rimessa". Purtroppo però, la parola giusta non è quella pensata dal concorrente, ma quella rivelata dal conduttore Marco Liorni. La soluzione della Ghigliottina di sabato 19 aprile 2025 è "Diretta".

Le reazioni social

Anche questa sera non mancano i commenti degli utenti che seguono la puntata e giocano in tempo reale su X. C’è chi trova la soluzione della Ghigliottina un po’ forzata, soprattutto per il collegamento acqua-diretta, e scrive: "Con la spiegazione dell’acqua come arrampicarsi sui vetri", oppure: "Era meglio diretta con rimessa, ma con acqua era meglio corrente…", ma in realtà la soluzione è stata azzeccata da molti, tanto che il maggior numero di commenti la ritiene troppo semplice, eccone alcuni esempi: "Mi sembrava quasi troppo facile", "Era facile, l’abbiamo presa in tanti", "Mi sembra troppo facile, diretta!"

