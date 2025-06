Pino Insegno, pronto a travolgere Marco Liorni col successo di Reazione a Catena: “Senza nulla togliere a L'Eredità" Ascolti record e un futuro in divenire: Insegno commenta il boom del suo show e non esclude un prolungamento che sposterebbe rinvierebbe L’Eredità di Liorni.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Pino Insegno si gode l’onda lunga del successo di Reazione a Catena, il game show di Rai 1 che, nonostante gli anni, continua a mietere risultati da prima serata nella fascia preserale. L’ultima puntata ha conquistato oltre 3 milioni di spettatori con uno share del 25,5% sul finale, confermando la tenuta di un format che, con i suoi giochi di parole, l’intuizione e il ritmo incalzante, resta un appuntamento fisso per il pubblico. "Siamo contentissimi. È un programma che vince da sempre, questa è la mia sesta edizione e gli ascolti sono sempre andati bene", ha commentato Insegno in un’intervista ad Adnkronos.

Il successo di Pino Insegno con Reazione a catena

Dietro al buon risultato, ci sono diverse novità: una scenografia rinnovata, giochi nuovi e una conduzione più attenta anche nella forma, con Insegno che racconta di aver lavorato anche sul look, senza snaturare però il suo stile. "La vera forza sono i giochi nuovi, che danno un ritmo straordinario al programma. Un grazie enorme al capo progetto Tonino Quinti che insieme a Stefano Santucci fanno di questo gioco un appuntamento fisso", ha sottolineato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’idea di allungamento a discapito de L’Eredità di Marco Liorni

Ed è proprio il successo di questa stagione che alimenta una possibilità concreta: allungare la messa in onda oltre il 30 settembre. Non sarebbe la prima volta, come spiega il conduttore, che Reazione a Catena si prende più spazio del previsto nel palinsesto, magari a scapito del programma che dovrebbe raccoglierne il testimone: L’Eredità di Marco Liorni. "Potrebbe allungarsi, come è già successo altre volte", dice Insegno. E aggiunge, con tono distensivo: "Se continua ad andare così bene è possibile, senza nulla togliere a L’Eredità e al bravissimo Marco Liorni, un caro collega e amico. Un grandissimo professionista. È sempre bello parlare bene delle persone". Parole che, dietro la cortesia, lasciano intendere che la decisione finale dipenderà dai numeri. Se Reazione a Catena continuerà a marciare a questi ritmi, non sarebbe sorprendente vederlo occupare lo slot ancora per qualche settimana in più.

Pino Insegno inarrestabile

Intanto, Pino Insegno non si ferma. Domenica torna su Rai 2 con Facci ridere, accanto a Roberto Ciufoli, in un progetto che promette leggerezza e autenticità. "È un programma diverso dal solito, dove io e Roberto diamo spazio a persone comuni, professionisti in altri campi (medici, architetti, operai, casalinghe) che hanno una vena comica", racconta. Non un talent, ma un esperimento di intrattenimento che guarda a chi sa far sorridere senza essere un professionista. Con Reazione a Catena, Insegno ha appena registrato la puntata numero 950. Ma l’entusiasmo, assicura, è rimasto intatto. "Faccio questo mestiere da tanti anni, ma lo vivo sempre come fosse il primo giorno. Ogni persona che incontro, per strada o altrove, è per me la prima", dice.

Potrebbe interessarti anche