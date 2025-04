Fuochi d'artificio, la serie sulla Resistenza su Rai 1: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisce La miniserie in tre puntate, tratta dai romanzi di Andrea Bouchard, parte questa sera - 15 aprile 2025 - su Rai 1: le cose da sapere.

La Resistenza al NaziFascismo vista e vissuta da quattro giovani adolescenti. È questa la trama della miniserie in tre puntate ‘Fuochi d’artificio‘, che parte questa sera, martedì 15 aprile 2025 su Rai 1, ed è tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Bouchard. Alla regia Susanna Nicchiarelli, mentre nel cast figurano Anna Losano, Luca Charles Brucini, Carlotta Dosi, Lorenzo Enrico, Carla Signoris, Bebo Storti, Alessandro Tedeschi, Paolo Briguglia, Barbara Ronchi, Francesco Centorame. Vediamo insieme la trama, le anticipazioni e quando vanno in onda le tre puntate previste.

Fuochi d’artificio, la trama della miniserie tratta dai romanzi di Bouchard

1944, Alpi piemontesi. Marta, Davide, Sara e Marco sono quattro amici tra i 12 e 13 anni che sognano la fine della guerra e il momento in cui potranno riabbracciare i genitori e i fratelli maggiori. Stanchi di essere trattati come bambini, quando per caso scoprono che la loro età consente di evitare sospetti e perquisizioni, decidono di aiutare in segreto i partigiani. I quattro giovani amici assumono così l’identità del fantomatico ‘Sandokan‘, il ribelle che

mette in difficoltà i nazisti e i fascisti della valle. Tra ripide salite e discese mozzafiato, enormi pericoli e grandi prove di coraggio, Marta e i suoi amici contribuiranno a loro modo alla vittoria finale della Resistenza e alla liberazione del nostro Paese dall’occupazione nemica.

Anticipazioni prima puntata di Fuochi d’artificio (15 aprile)

Nella prima puntata di Fuochi d’artificio, al via stasera martedì 15 aprile su Rai 1, conosceremo Marta Bertin. La 12enne e suo padre Stefano vengono fermati da una pattuglia tedesca e lui le affida la custodia di una busta segreta, perché i bambini non vengono perquisiti. A Davide, fratello di Marta, viene allora l’idea aiutare i partigiani, sfruttando la loro giovane età: nasce così il misterioso partigiano Sandokan, identità segreta sotto la quale si celano la loro attività. Marta è in dubbio, odia la guerra visceralmente, ma capisce che deve fare la sua parte. I partigiani nascosti sulle montagne hanno bisogno di scorte di cibo e Marta ne approfitta per fare entrare nel gruppo Sara, la sua migliore amica, visto che Davide ha coinvolto Marco. I quattro intraprendono la loro prima missione segreta sotto copertura, ma Marta pensa sempre a Matteo, suo fratello maggiore, che è prigioniero nel forte nemico.

Fuochi d’artificio, quante puntate sono e quando vanno in onda

La miniserie Fuochi d’artificio è una produzione Fandango-Matrioska in collaborazione con Rai Fiction, e va in onda in tre prime serate: il 15, il 22 e il 25 aprile 2025, sempre su Rai 1, nell’ambito delle iniziative per l’80esimo anniversario della Liberazione. Inoltre, su RaiPlay, dove già erano disponibili i due episodi, la serie si potrà seguire sia in streaming che on demand.

