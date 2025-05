L'Eredità, bufera per la Ghigliottina di Biancamaria. "Non si può sentire", cosa è successo La concorrente romana si è confermata campionessa nella puntata di ieri (3 maggio) senza indovinare la parola finale. Proteste social e polemiche: “Forzatissima”.

Dopo la puntata in prime time di sabato sera, L’Eredità torna nel suo slot naturale del pomeriggio e regala ai telespettatori di Rai 1 una nuova puntata ricca di pathos e polemiche. A trionfare anche ieri sera è stata Biancamaria, che però non è riuscita a sfatare la sua personalissima maledizione della Ghigliottina complice anche una soluzione giudicata un po’ troppo ardua dal popolo del web. Ecco cosa è successo ieri, sabato 3 maggio 2025.

L’Eredità, cosa è successo nella puntata di ieri (3 maggio 2025)

Campionessa in carica dopo il successo (senza vincita finale) ottenuto nella puntata di venerdì pomeriggio, ieri sera BiancaMaria – una giovane romana trapiantata a Milano per studiare Biotecnologie industriali – ha giocato contro Stefano da Perugia, Alessandro da Vicenza, Valeria da Spoleto, Chiara da Como, Antonella da Grosseto e Antonio da Lucca, quest’ultimo veterano del programma con 17 partecipazioni, 7 Ghigliottine e oltre 27mila euro vinti.

La campionessa è arrivata al ‘Triello’ con Antonio e Chiara, mentre al penultimo gioco dei ‘100’ secondi hanno partecipato le due concorrenti per una sfida tutta al femminile. Dopo un testa a testa equilibrato a vincere è stata ancora Biancamaria, che si è presentata alla Ghigliottina con un montepremi di 165mila euro, poi ridotto a 10.313 euro dopo quattro dimezzamenti.

Le 5 parole da collegare per risolvere la sfida finale erano: ‘Palla, ‘Con’, ‘Tetto’, ‘Mille’, ‘Pedoni’. Terminato il minuto concesso per il ragionamento, la giovane romana ha scritto la sua soluzione sul cartoncino: ‘Scacchi’. "Quando hai scritto la risposta ho visto un piccolo sorriso beffardo", ha osservato Marco Liorni. "In realtà non ho avuto un’illuminazione vera e propria, sono partita dalla parola Pedoni e da lì ho provato a ragionare" la risposta della concorrente, che però anche stavolta ha fallito l’assalto al premio in palio. La soluzione vincente, infatti, era la parola ‘Otto’.

Le reazioni del web

Il flop di ieri sera a L’Eredità ha confermato lo scarso feeling di Biancamaria con la Ghigliottina, ma ha scatenato anche le proteste di molti fan del programma che su ‘X’ hanno puntato il dito contro l’eccessiva difficoltà dei legami di parole scelti dagli autori. C’è chi ha scritto: "Che ghigliottina forzatissima stasera", oppure: "Gli autori sempre più originali", e ancora: "8 pedoni grande arrampicata sugli specchi", "Comunque le stanno facendo difficili. "Con otto" non si può sentire come collegamento". Qualcuno, infine, ha bocciato senza appello la campionessa. In un tweet, ad esempio, si legge un giudizio caustico: "Bianca Maria non è molto forte in questo gioco!"

