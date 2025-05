L'Eredità, il debuttante Marco toppa e sui social ci vanno pesante: "Scarso forte" Il 25enne di Scafati non ha azzeccato la soluzione finale e sul web il pubblico ha infierito: "È capitato lì per caso".

Il debuttante Marco è il nuovo campione de L’Eredità. Nella puntata di ieri, martedì 13 maggio 2025, il giovane concorrente di Scafati (Salerno) è riuscito ad avere la meglio sui veterani e la super campionessa, sedendosi per la prima volta al tavolo della Ghigliottina, senza però portarsi a casa il montepremi. Giunto al Triello con Veronica da Saluzzo, e BiancaMaria, studentessa di Biotecnologia già vincitrice di 25mila euro, Marco ha giocato i Cento Secondi contro quest’ultima, tenendo la mano sul gong che gli ha concesso di accedere al match finale.

Per 180mila euro, scesi poi a 22.500 dopo 3 dimezzamenti, il neo campione ha iniziato a ragionare sulle cinque parole-indizio che erano ‘Impronta, Cattivo, Assoluto, Andare, Cos’è?’. Passato il canonico minuto di tempo per riflettere, ha poi scelto di scrivere sul suo cartoncino la risposta ‘Stato‘: "Fiducioso ne poco ne troppo. Sono riuscito a legarla con qualcuna ma non credo con tutte", ha detto il concorrente a Marco Liorni prima di scoprire di aver toppato. La soluzione corretta, infatti, era ‘Genio‘, termine che qualcuno sui social aveva indovinato, mentre altri hanno preferito criticare il neo campione.

Marco è campione ma sbaglia e i social infieriscono: "Lì per caso"

Dopo il timore dei fan, convinti che la puntata de L’Eredità saltasse per via del match di Sinner agli Internazionali di Tennis, il game show di Rai 1 è comunque andato in onda regolarmente ed è stato, come sempre, seguitissimo. Il nuovo campione è Marco, analista di Scafati trasferito a Milano per lavoro: il 25enne è riuscito a battere la veterana BiancaMaria ai Cento Secondi, anche se poi non ha saputo indovinare la soluzione finale della Ghigliottina, rispondendo ‘Stato’, anziché la corretta ‘Genio’, per collegare i 5 indizi a disposizione (Impronta, Cattivo, Assoluto, Andare, Cos’è?).

Sui social, specie su X, dove ogni sera il pubblico si riunisce per commentare la partita, in molti avevano azzeccato, mentre altri hanno preferito criticare gratuitamente il giovane neo campione: "Marco capitato lì per caso. Scarso forte", "Meno male che prendeva due o tre ghigliottine di fila #leredità", "#Liorni non sa più come scuotere ‘sto concorrente…", "Se vabbeh Marco, pi**ia più corto, chi ci crede che prendevi 2 o 3 ghigliottine di fila".

