L'Eredità, BiancaMaria sfata la maledizione e incassa. I social applaudono: "Finalmente" Al suo quinto tentativo la studentessa si è portata a casa 25mila euro: "Se ha vinto se lo merita questa ragazza".

BiancaMaria, romana ma a Milano per studiare Biotecnologie Industriali, è di nuovo la campionessa de L’Eredità. Nella puntata di ieri, martedì 6 maggio 2025, la concorrente è riuscita per la quinta volta (non consecutiva) a sedersi al tavolo della Ghigliottina e, questa volta, si è anche portata a casa il montepremi. Approdata al Triello con il campione in carica Pietro da Brugherio, biotecnologo, e il debuttante Antonio da Galliera Veneta, tecnico di laboratorio, ha giocato i Cento Secondi contro quest’ultimo, riuscendo a tenere il punto sul gong che le ha permesso di accedere al match finale.

"Ho imparato a prendermi il tempo delle parole per ragionare in maniera più accurata", ha detto BiancaMaria sedendosi alla sua Ghigliottina numero 5 del valore di 200mila euro, bottino sceso a 25mila dopo tre dimezzamenti. Le cinque parole-indizio su cui ragionare, invece, erano ‘Molla, Cotta, Lavorare, Arcobaleno e Ufficiale’. Passato il canonico minuto di tempo per riflettere, la campionessa ha scritto sul suo cartellino ‘Maglia‘: "Ero sicuramente più concentrata rispetto alle altre volte, meno emotività", ha spiegato sorridente la studentessa poco prima di scoprire di aver azzeccato e vinto. Grandi applausi in studio, mentre lei incredula brindava: "Non capisco più niente".

BiancaMaria trionfa e sui social parte l’applauso: "Se lo merita"

Alla sua 11esima puntata BiancaMaria si è ripresa il titolo di campionessa de L’Eredità, e ha sbancato la sua quinta Ghigliottina. La studentessa di Biotecnologie, nella puntata di ieri del game show di Rai 1, è riuscita a indovinare la parola del match finale, portandosi a casa i 25mila euro in gettoni d’oro in palio, grazie alla sua risposta ‘Maglia’, scelta per collegare i cinque indizi, ‘Molla, Cotta, Lavorare, Arcobaleno e Ufficiale’. Tanta l’emozione in studio per la sua vittoria, e anche sui social in molti hanno applaudito al suo trionfo.

Su X, dove ogni sera il pubblico si riunisce per commentare la partita, in tanti si sono complimentati con BiancaMaria: "Se ha vinto se lo merita questa ragazza", "Dai, sono proprio contenta per Bianca! Brava", "Finalmente #leredita", "Brava!", "E finalmente Biancamaria vince! Era ora!! ps: anche io avrei detto maglia, ma visto che la associavo solo con COTTA non l’avrei ma detto che era giusta", "Che bella l’emozione quando è autentica", "Sono felice per Biancamaria! Bravissima".

