L'Eredità: Biancamaria campionessa tra errori e scivoloni ma la Ghigliottina scatena la polemica. Perché Cosa è successo nella puntata di ieri, venerdì 2 maggio 2025: Biancamaria si riprende lo scettro ma va malissimo nel gioco finale.

Oltre allo speciale Tutti in viaggio in prima serata, ieri sera – 2 maggio – L’Eredità è andato in onda anche in forma classica nel pomeriggio di Rai 1. A riprendersi lo scettro di campionessa è stata Biancamaria, che ha conquistato il diritto a giocarsi la Ghigliottina al termine di una puntata caratterizzata da qualche scivolone di troppo. Purtroppo per lei, il gioco finale è stato un buco nell’acqua e la serata si è conclusa senza vincita e tra i mugugni del web, che ha polemizzato sulla risposta vincente ritenuta da molti troppo ostica.

L’Eredità, cosa è successo nella puntata di ieri (2 maggio)

Al Triello arrivano prima Biancamaria e Antonio, e poi la debuttante Valeria, ma solo dopo aver vinto la sfida contro il campione Mauro. Durante la manche, Antonio trova la prima domanda pigliatutto, che è sulla logica, e punta al montepremi di Valeria, che è pari al suo, 40mila euro (Biancamaria ne ha 10mila). L’uomo sbaglia la risposta e cede metà del montepremi all’avversaria, permettendole così di avere ben 60mila euro nel ‘portafogli’, mentre Antonio si ritrova con 20mila euro in dote. Poi Biancamaria supera Antonio con la domanda da 30mila euro: indovinandola, la sua eredità sale a 40mila. La giovane trova poi la seconda domanda pigliatutto e cerca di rubare al montepremi di Valeria, il più alto in gioco. Riesce a "svuotare il conto di Valeria", azzeccando al primo colpo la risposta al quesito proposto, e Biancamaria va a 100mila e subito dopo, indovinando anche la domanda successiva, arriva ad avere ben 120mila euro. Infine, Valeria trova la soluzione ai quesiti da 50mila euro e 10mila, riuscendo così ad aggiudicarsi un posto nella manche dei "100 secondi" insieme a Biancamaria.

Nel corso dei "100 secondi", assistiamo a una specie di partita di ping pong, dove le due donne si passano la mano di gioco diverse volte, con entrambe che sbagliano la risposta alla domanda "Quale spasimante di zio paperone ha una capigliatura a forma di cuore (Brigitta, ndr)?". Alla fine, vince Biancamaria dopo un errore clamoroso di Valeria: "In che stagione è iniziato l’anno scolastico nel 2024?" chiede il conduttore, e lei risponde "Settembre", pensando al mese e non a dire "Estate", parola detta dalla rivale. Quando suona il gong, Marco Liorni commenta, sorridendo, la gaffe: "Troppe emozioni oggi, la stagione settembre…".

Alla Ghigliottina – come già accennato – c’è la campionessa Biancamaria, che gioca per portare a casa 180mila euro di montepremi e ha già partecipato all’ultima manche del game show in passato. Questa volta però fa una vera e propria strage durante il percorso: 4 dimezzamenti prima di trovare tutti e 5 gli indizi, che sono "Stato, Comando, Frazione, Peppe e Rap". Il montepremi crolla a 11.250 euro e lei punta sulla parola "Città", ma quella giusta è "Barra".

Sui social non tutti hanno indovinato la parola vincente e diversi utenti su X hanno manifestato la propria perplessità davanti alla soluzione scelta dagli autori: "Forzatina", si legge in un commento. E qualcuno aggiunge: "La vedo perplessa come sono io". Non manca qualche frecciata all’indirizzo di Antonio, l’ormai iconico concorrente de L’Eredità che sul web che ieri sera è stato protagonista di una partita abbastanza anonima: "Antonio si sta mangiando le labbra, voleva andare ai 100 secondi", oppure: "Antonio disperato".

