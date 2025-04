L'Eredità, Antonio vince ancora e i social applaudono: "Non sarà simpatico ma è bravo" Il campione ha sbancato (di nuovo) la Ghigliottina e sul web tutti si complimentano: "Che bravo".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

"Amici de L’Eredità, torniamo ora in onda con una puntata che abbiamo registrato prima della scomparsa del Santo Padre". Così Marco Liorni ha accolto i telespettatori del game show di Rai 1 che ieri sera, mercoledì 23 aprile 2025, si sono collegati con la trasmissione. Dopo alcuni giorni di stop dopo la morte di Papa Francesco, infatti, il programma ha ripreso la regolare messa in onda, anche se già sabato si fermerà ancora in segno di rispetto nel giorno dei funerali del Pontefice.

Ieri, però, il gioco è andato avanti e a riprendersi il titolo di campione de L’Eredità, montepremi incluso, è stato il veterano Antonio da Lucca, già vincitore di 5.938 euro in una puntata precedente. Passato il Triello contro la debuttante Emanuela, impiegata, e l’avvocato Giovanni, l’ingegnere ha affrontato quest’ultimo ai Cento Secondi, dove è riuscito a mantenere il punto sul gong e conquistare l’accesso alla Ghigliottina. Qui il montepremi iniziale era di 170mila euro, dimezzato poi a 21.250 dopo 3 dimezzamenti nella scelte delle cinque parole-indizio che erano ‘Sotto, Gestione, Frattura, Rientro e Test’: "È stata una riflessione molto confusa", ha detto Antonio spiegando il perché aveva scelto di rispondere con ‘Stress‘, parola che si è rivelata corretta, tra gli applausi in studio e i complimenti sui social.

Antonio da Lucca sbanca la Ghigliottina: "Che bravo era difficile"

Su X, dove il pubblico si riunisce ogni sera per commentare la partita, in tanti hanno detto la loro: "#leredita comunque bravo non era semplice", "Non sarà simpatico a tutti… neppur a me, però bisogna ammettere che Antonio è stato bravo, seppure la parola fosse facile (anche se personalmente non indovinata", "Che bravo era difficile", "Antonio non sarà simpaticissimo ma è bravo".

