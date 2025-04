L'Eredità, BiancaMaria toppa alla grande su Tom Cruise ma i social fanno il tifo per lei: "Merita" La prima Ghigliottina della studentessa va male ma sul web tutti erano dalla sua parte: "Brava".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

BiancaMaria di Roma, ma a Milano per studiare Biotecnologie Industriali, è la nuova campionessa senza portafoglio de L’Eredità. Nella partita di ieri, domenica 27 aprile 2025, la concorrente è riuscita ad approdare alla sua prima Ghigliottina dopo aver disputato un agguerrito Triello con Antonio, campione uscente da Lucca, e Giovanni da Pisa, avvocato. Contro quest’ultimo, poi, BiancaMaria ha gareggiato ai Cento Secondi, vincendo sul gong l’accesso al match finale. 180mila euro il montepremi iniziale, sceso a 45mila dopo due dimezzamenti. ‘Amore, Esplosivo, Abito, Garibaldi e Tom Cruise’, le cinque parole-indizio che la neo campionessa avrebbe dovuto collegare con un unico lemma: "Non ho avuto nessuna illuminazione, e si è visto un po’ dal percorso", ha detto la studentessa a Marco Liorni, spiegando di aver scelto ‘Militare‘, risposta che però non era corretta. La soluzione, infatti, era ‘Cocktail‘, e invece di collegare gli indizi al film omonimo del 1988 con protagonista l’attore americano, la concorrente si è riferita alla pellicola Top Gun, ammettendo: "Tom Cruise non mi piace molto".

BiancaMaria sbaglia una Ghigliottina facile, ma i social tifano per lei: "Brava"

BiancaMaria ha toppato la sua prima Ghigliottina. Ieri sera, la studentessa di Biotecnologie Industriali, non è riuscita a collegare correttamente i cinque indizi del match finale e non ha potuto portarsi a casa il montepremi di 45mila euro in palio. La sua risposta, per collegare ‘Amore, Esplosivo, Abito, Garibaldi e Tom Cruise’, è stata infatti ‘Militare‘, mentre quella corretta era ‘Cocktail‘. Sui social avevano indovinato in tantissimi, cogliendo al volo i collegamenti: Cocktail d’amore, Cocktail esplosivo, abito da Cocktail, Cocktail Garibaldi, e il famoso film con Cruise del 1988 ‘Cocktail’.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su X, dove ogni sera il pubblico di Rai 1 si riunisce per commentare la partita, in tantissimi hanno però fatto il tifo per la giovane studentessa: "Brava Bianchina", "Merita, Biancamaria!", "Forza Biancamaria!!!", "Non hai indovinato, BM, ma hai tutto il nostro sostegno", "brava questa ragazza".

Potrebbe interessarti anche